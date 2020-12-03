لمدة 8 ساعات.. قطع المياه عن 6 مناطق في الدقهلية.. اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن انقطاع المياه عن مناطق حي شرق المنصورة – جزء من حي غرب المنصورة – جزء من مركز المنصورة ( وحدة محلية نقيطة – وحدة محلية برق العز – وحدة محلية برق العز – وحدة محلية كوم الدربي ) .
وذلك اعتبارًا من الساعة 11 مساء الأربعاء حتي الساعة 6 من صباح اليوم الخميس ، وذلك لأعمال صيانة طارئة علي خط المياه العكره الخاص بمرفق شرق المنصورة الجديد قطر 1000 مم .
وطالبت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.
وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
وناشد محافظ الدقهلية المواطنين المعنين بقانون التصالح بمراكز ومدن واحياء وقرى المحافظة بضرورة الاستفادة من الفترة الممنوحة للتقدم بطلبات التصالح الي المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة.
ووجه محافظ الدقهلية للسادة رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالعمل الجاد لمتابعة العمل بالمراكز التكنولوجية في تلقي طلبات التصالح من المواطنين واهمية التيسير عليهم، مشيرا الي ان اجمالي عدد الطلبات التي قدمها المواطنين للتصالح بنهاية نوفمبر المنصرم بمحافظة الدقهلية بلغت 145726 بنسبة 99.5% من المخالفين، وان اجمالي المتحصلات بلغت 1 مليار و43 مليون و327 الف جنيه.
واكد محافظ الدقهلية ان مد فترة التصالح للمواطنين جاءت استجابة لمطالب المواطنين ولمطالب عدد من الجمعيات الأهلية، أكد محافظ الدقهلية حرص الدولة على تقنين الأوضاع للمواطنين بما يسهم فى تحقيق فوائد مباشرة للمواطنين بنطاق المحافظة ، مشيرا الي ان هناك تكليفات لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء للتيسير علي المواطنين في إجراءات قبول الاوراق للتصالح من المتقدمين، حتى يتحقق الهدف النهائي من قانون التصالح ، وهو تقنين الأوضاع للمبانى المخالفة.
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