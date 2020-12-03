وزير السياحة والآثار يبحث سبل التعاون للترويج للنسخة الـ 27 لبطولة العالم لكرة اليد.. العناني: استضافة مصر للبطولة يساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إليها

خلال الاجتماع: مناقشة آلية الترويج للبطولة والترويج للمنتج السياحي المصري المتنوع والفريد بحث إمكانية تقديم برامج سياحية متميزة ومتنوعة للفرق المشاركة ووفود المشجعين دراسة تقديم بعض التسهيلات لمشجعي البطولة القادمين من الخارج طوال فترة البطولة



استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وذلك لبحث سبل التعاون للترويج للنسخة الـ 27 لبطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021، والتي من المقرر أن تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 وحتي 31 يناير 2021.





وتعد هذه البطولة أكبر حدث رياضي يشهده العالم خلال الفترة المقبلة، بمشاركة 32 دولة لأول مرة في تاريخ البطولة، وكانت قد اُقيمت مراسم سحب قرعة النسخة 27 للبطولة، تحت سفح الأهرامات في شهر سبتمبر الماضي.





وخلال الاجتماع تمت مناقشة آلية الترويج للبطولة ومن ثم الترويج للمنتج السياحي المصري المتنوع والفريد كما تمت مناقشة إمكانية تقديم برامج سياحية متميزة ومتنوعة لأعضاء الفرق المشاركة في البطولة ووفود المشجعين القادمة من الخارج، وذلك لتعريفهم بالحضارة المصرية العريقة وبالأنماط السياحية المتنوعة التي تتميز بها المقاصد السياحية المصرية وتقديم هذه البرامج بأسعار مناسبة، بالاضافة الى دراسة تقديم بعض التسهيلات لمشجعي البطولة القادمين من الخارج طوال فترة البطولة مثل توفير أسعار مناسبة لإقامتهم في الفنادق.





وتناول الاجتماع أيضا مناقشة كيفية استغلال هذه البطولة للترويج للأماكن السياحية والمتاحف والمواقع الأثرية المصرية واطلاع الفرق المشاركة ووفود المشجعين القادمة من الخارج لحضور البطولة على الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الحكومة المصرية لضمان سلامة المواطنين والسائحين والعاملين بالقطاع السياحي مع استئناف الحركة السياحية الوافدة لمصر من الخارج منذ أول يوليو الماضي.





وأكد الدكتور خالد العناني حرص وزارة السياحة والآثار على الترويج لكافة الأنماط السياحية ومنها نمط السياحة الرياضية الذي يعد من الأنماط السياحية الهامة التي تساهم في جذب مزيد من السائحين؛ حيث انها تلقى اهتماما كبيرا لدى مختلف الفئات والجنسيات، كما أن استضافة مصر لمثل هذه البطولات الهامة تساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إليها وتسليط الضوء على مقوماتها السياحية والأثرية.





وفي المقابل ثمن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، دور وزارة السياحة والآثار في الترويج للأحداث الرياضية، ودعمها من خلال إعداد برامج سياحية متميزة والتي تقام للمنتخبات الاجنبية التي تشارك في البطولات والأحداث الرياضية التي تنظمها الاتحادات الرياضية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك للتعريف بقيمة مصر تاريخيا وحضريا، والترويج للمنتج السياحي المصري.





وأضاف "صبحي" أن مصر بالفعل أصبحت قبلة الاتحادات الرياضية الدولية، مشيرا إلى أن بطولة العالم لكرة اليد والتي ستنظمها مصر خلال شهر يناير المقبل ٢٠٢١ ستكون الابرز في تاريخ تلك البطولة، حيث ستستقبل مصر ٣٢ منتخبا لأول مره في تاريخ بطولة العالم لكرة اليد.





جدير بالذكر ان وزيري السياحة والآثار والشباب والرياضة كانا قد التقيا في شهر أكتوبر الماضي لمناقشة سبل التعاون بين الوزارتين للترويج لمنتج السياحة الرياضية وكيفية الاستفادة من الفعاليات الرياضية والسياحية الدولية والمحلية للترويج لمصر.



