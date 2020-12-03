اليوم.. قطع الكهرباء عن 4 مناطق في الغردقة لمدة 7 ساعات

أعلنت محافظة البحر الأحمر عن قطع التيار الكهربائي عن 4 مناطق بمدينة الغردقة اليوم الخميس لمدة 7 ساعات.





وقالت المحافظة ان ذلك يأتى بسبب أعمال الصيانة الدورية المحولات الكهربائية تحسبا لحدوث لأي إعطال مفاجئة قد تؤدي إلى الأضرار بممتلكات المواطنين.





من جانبه، كشف مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، عن أن الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.







واكد المصدر، أن تلك الصيانة ينتهجها قطاع شبكات البحر الأحمر بشكل دورى وبصفة عامة على جميع مدن المحافظة وخاصة الغردقة، حيث تشمل الصيانة المحولات فقط، ويجرى التنسيق مع مجالس المدن فى الكابلات المكشوفة لتغطيتها، وتحديدًا إدارة الكهرباء بمجالس المدن.





وقرر محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، ، إيقاف أنشطة الغوص ورحلات السفاري بمنطقة شعاب إلفين ستون شمال مرسي علم لمدة ثلاثة أيام، ضمن الإجراءات الإحترازية لمتابعة حالة الموقع واستقرار وسلامة الاستخدامات الطبيعية، وكلف إدارة المحميات بتشكيل لجنة علمية لدراسة أسباب تغير سلوك أسماك القرش الموجودة بالمنطقة، والوقوف على الأسباب التي أدت إلى التغيرات البيئية بنفس المنطقة.





كانت، سيدة ألمانية الجنسية في العقد الرابع من العمر خلال قد تعرضت لهجمة قر رش ممارستها رياضة الغوص في موقع الغوص المسمي الفين ستون لهجوم من نوع long manous، وتمكن المرشد من إنقاذها والأشخاص الأربعة الذين كانوا برفقتها، ووجه محافظ البحر الأحمر بسرعة نقلها إلى المستشفى القريب للمنطقة وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحيّة لها، حيث تم عمل خياطة لمكان الجرح بكتفها الأيسر، وحالتها مستقرة.





و أصيبت سائحة المانية بعد تعرضها لهجوم سمكة قرش جنوب البحر الاحمر على سواحل مدينة مرسى علم بمنطقة " الفين ستون" حيث كانت فى رحلة غوص تم نقلها الى مستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم وحلتها مستقرة.





تلقت الأجهزة المعنية بالبحر الاحمر اخطارا بتعرض سائحة المانية تدعى مواليد 1977 كانت تقوم بالغوص فى منطقة "الفين ستون" لهجوم سمكة قرش من نوع" لونجمانوس" او القرش المحيطى حيث قام بعضها من الكتف وحالتها مستقرة بعد نقلها الى مستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم .





وكشفت مصادر ان السائحة كانت فى رحلة غوص من مركز شجرة فى رحلة الصباح الباكر وانها كانت تقوم بالمحطة الاخيرة قبل انهاء غوصتها على 5 متر فهجمها قرشين احدهما عضها فى فى الكتف وتم على الفور اسعافها ونقلها الى المستشفى بمرسى علم وحلتها مستقره وقد قلل من الاصابة لارتداؤها بدلتين.



