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محافظات

محافظ الفيوم ونائب رئيس جهاز تنمية المشروعات يتفقدان مجمع الصناعات

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 07:27 م
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقة الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، مجمع الصناعات المقام على مساحة 51 فدان بمدينة الفيوم الجديدة، للوقوف على ما تم انجازه من أعمال، تمهيدًا لافتتاحه خلال 3 أشهر.

جاء ذلك بحضور  محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزي لفروع جهاز تنمية المشروعات، والمهندس مدحت مسعود رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز، ونيفين بدرالدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر، والمحاسب محمد سلطان رئيس المنطقة الخامسة بجهاز تنمية المشروعات، والمهندس أشرف درويش مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالفيوم، واللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، والمهندس عبدالوهاب صميدة رئيس مدينة الفيوم الجديدة، ومسئولي الكهرباء.


وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن المجمع الصناعي مقام على مساحة 51 فدان، ويحتوي على عدد 11 هنجر معدني، بإجمالي عدد 116 وحدة، وكل وحدة بمساحة 648 متر مربع، منها 432 متر مغطى، ومساحة 216 متر مكشوف، كما يحتوي المجمع على عدد 3 هنجر خرساني أرضي ودورين، يحتوي الهنجر الواحد على عدد 192 وحدة بإجمالي 576 وحدة، مساحة الوحدة 48 متر، بإجمالي 692 وحدة بالمجمع.

وأضاف أن المحافظ وجه مسئولي الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي بسرعة توصيل المرافق للمجمع، تمهيدًا لتشغيله.

وثمن المحافظ زيارة مسئولي جهاز تنمية المشروعات لمحافظة الفيوم، في إطار الاستفادة القصوى من مشروعات الجهاز لأهالي الفيوم، موضحًا ما تتميز به المحافظة من مناخ مناسب للعمل وإقامة المشروعات، لافتًا الى التوجه نحو التكتلات الصناعية والاقتصادية لخدمة أهالي المحافظة، وذلك من خلال توفير العديد من فرص العمل، وزيادة الاستثمار.

وأشار محافظ الفيوم الى اهتمام الدولة بالمنتجات اليدوية ومنها في الفيوم السجاد والفخار والخزف وأعمال الجريد، لافتًا أن المحافظة تعمل على تسويقها في المعارض ومنافذ البيع، فضلًا عن الاستفادة من قرى الظهير الصحراوي وتوطين الصناعات اليدوية بتلك القرى، وتوفير مشروعات صغيرة لذوي الهمم لتشجيعهم، والتمكين الٌاقتصادي المرأه والشباب.

ووجه نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، الشكر لمحافظ الفيوم للتعاون المشترك في خلق فرص العمل وتوفير مشروعات للشباب، موضحًا انه تم ضخ تمويل ب 2 مليار و 600 مليون جنية منذ بدء عمل الجهاز، لافتًا الى التنسيق مع المحافظات للتعاون لإقامة التجمعات الصناعية، وكذا معارض لمساعدة العملاء على تسويق منتجاتهم، وتسهيل الحصول على العلامة التجارية، وكذا عرض منتجاتهم على المنصه الرقمية، بالإضافة الى توفير دراسات سوق العمل، وأماكن تسويقية بالمحافظات.
محافظ الفيوم ونائب رئيس جهاز تنمية المشروعات يتفقدان مجمع الصناعات
محافظ الفيوم ونائب رئيس جهاز تنمية المشروعات يتفقدان مجمع الصناعات
محافظ الفيوم ونائب رئيس جهاز تنمية المشروعات يتفقدان مجمع الصناعات
محافظ الفيوم ونائب رئيس جهاز تنمية المشروعات يتفقدان مجمع الصناعات
محافظ الفيوم ونائب رئيس جهاز تنمية المشروعات يتفقدان مجمع الصناعات
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