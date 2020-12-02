خبير معلوماتي يوجه رسائل مهمة للمواطنين بسبب السوشيال ميديا.. فيديو

أكد المهندس وليد عبد المقصود خبير أمن المعلومات، أن مصر تحتل المركز الأول على الدول العربية فى التفاعل على مواقع السوشيال ميديا، ورقم ثلاثة عالميًا وهذا رغم يفزع.





وقال "عبدالمقصود" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، إنه تحدث من قبل عن وجود هجمة على مصر من قبل السوشيال ميديا ، مؤكدًا أن ما يتم يعتبر حرب من حروب الجيل الرابع.





شيرا إلى أن الهدف من تلك الهجمة هو صناعة ترند لـ شخص معين، لأن التفاعل مع أى موضوع على السوشيال ميديا سواء بالإيجاب أو السلب يجعل هذا الأمر ترند. وأضاف أنه ظهر خلال البرنامج من قبل وتحدث عما يحدث حاليًا، م







