خبير معلوماتي يوجه رسائل مهمة للمواطنين بسبب السوشيال ميديا.. فيديو

أكد المهندس وليد عبد المقصود خبير أمن المعلومات، أن مصر تحتل المركز الأول على الدول العربية فى التفاعل على مواقع السوشيال ميديا، ورقم ثلاثة عالميًا وهذا رغم يفزع.
وقال "عبدالمقصود" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، إنه تحدث من قبل عن وجود هجمة على مصر من قبل السوشيال ميديا ، مؤكدًا أن ما يتم يعتبر حرب من حروب الجيل الرابع.
وأضاف أنه ظهر خلال البرنامج من قبل وتحدث عما يحدث حاليًا، مشيرا إلى أن الهدف من تلك الهجمة هو صناعة ترند لـ شخص معين، لأن التفاعل مع أى موضوع على السوشيال ميديا سواء بالإيجاب أو السلب يجعل هذا الأمر ترند.
وأوضح أنه تحدث من قبل فى نفس البرنامج عن وجود 22 مليون حساب يتفاعلون على منصات السوشيال ميديا
بمصر وذلك من ضمن 37 مليون حساب، مشيرا إلى أنه من ضمن الـ 22 مليون حساب، هناك حسابات حقيقية و مزيفة، وأى تفاعل من المصريين يظهر على مواقع السوشيال ويحتل صدارة الترند
.
ولفت إلى أن شخص واحد يستطيع إدارة 1000 حساب على السوشيال ميديا، مؤكدًا أن هناك بعض الأشخاص المأجورين تقوم بعمل حملات على مصر.
وأشار إلى أن كتائب السوشيال ميديا تكون عادة موجودة خارج الدولة ولكنهم يرتبطون بمجموعة فى الداخل، موضحا أنهم يستهدفون أشخاص معينة.
وتابع أن المواطن من الممكن أن ينام ويستيقظ ويشاهد أنه قام بعمل لايك أو اعجاب على صفحة، وهو لم يفعل ذلك.
وطالب جميع المواطنين بفلترة الحسابات الشخصية والدخول على الاعدادات والخروج من أى صفحات غير معروفة.