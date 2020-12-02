ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

دار الإفتاء تعلن عن برنامج لتدريب الوافدين على الإفتاء

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 07:23 م
دار الإفتاء تعلن
دار الإفتاء تعلن عن برنامج لتدريب الوافدين على الإفتاء
Advertisements
محمود ضاحي
أعلنت دار الإفتاء المصرية عن فتح باب القبول للدفعة السادسة عشر لبرنامج تدريب الوافدين على الإفتاء .

وأوضحت أن مدة البرنامج 3 سنوات يدرس الطالب خلالها عددا من العلوم المؤهلة للفتوى ،  كما يتدرب على الإفتاء بشكل عملي خلال السنة الثالثة على يد السادة أمناء الفتوى بالدار .

وقال إن شروط القبول  أن يكون الطالب وافدا (ليس مصريا)، 2 – أن يكون خريجا من جامعة الأزهر الشريف ومن إحدى الكليات الآتية ( كلية الشريعة والقانون بقسميها – كلية الدراسات الإسلامية والعربية( بنين) - كلية الدراسات الإسلامية والعربية  (بنات) : قسم الشريعة الإسلامية -كلية اصول الدين ) و أن يجتاز امتحان القبول .

وأضافت: يتم تسجيل الطلبات يوميا من الاحد إلى الخميس من الساعة العاشرة صباحا الى الساعة الثالثة عصرا في مقر دار الإفتاء المصرية بالقاهرة  مع ضرورة إحضار صورة الشهادة المؤقتة عند التسجيل ولن يسمح بدخول الامتحان لمن لم يتم تسجيل بياناته، أو لمن لا تنطبق شروط القبول عليهم.

لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال على (01066046447) من العاشرة صباحًا إلى الثالثة عصرًا من الأحد إلى الخميس ..

وعقد أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية اليوم لقاء موسعًا مع شباب جامعة بني سويف في إطار لقاءات برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية الممتدة، الذي يشرف عليه وينفذه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والذي بدأت فعالياته في محافظة بني سويف وجامعتها الاثنين الماضي، تحت عنوان: «الترابط الأسري ودوره في حماية الأوطان».

تناول أعضاء المركز خلال لقاء اليوم عدة محاور كان أهمها: السبل المثلى لتحصين عقول الشباب ضد الأفكار الهدامة، وكيف يسهم ذلك في بناء الأوطان ورقيها واستقرارها، وكيف يكون استثمار الوقت والعمر، وما هي ضوابط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي!

كما ناقش علماء المركز في حوار مفتوح مع الطلاب الأطر الشرعية لعلاقة الرجل بالمرأة، وأسس بناء الأسرة المستقرة، ومفهوم التعايش والمواطنة، وأهمية الأخلاق في الحفاظ على المجتمع ومقدراته البشرية والمادية.

كانت حفاوة الاستقبال والتفاعل البناء من قبل الطلاب والحضور الكريم مع علماء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية؛ أهم سمات هذا اللقاء المتميز.

وأجاب العلماء على تساؤلات الطلاب واستفساراتهم كافة، الأمر الذي أسعدهم، وأجاب بوضوح عن الأسئلة التي تشغل أذهانهم.

جدير بالذكر أن البرنامج يعقد ندوات توعوية مسائية في مراكز الشباب بالمحافظة طوال أيام تواجده فيها.

وتستمر فعاليات البرنامج التوعية الأسرية والمجتمعية الممتدة في المحافظة وجامعتها الموقرة حتى غد الخميس بإذن الله تعالى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الأزهر العالمي للفتوى يواصل فعاليات التوعية الأسرية والمجتمعية بالإسماعيلية

مركز الأزهر للفتوى: الأخلاق تزيد من روابط الأخوة والمحبة بين الناس.. صور

رئيس جامعة أسوان: مناهج الأزهر حصن الأمة الإسلامية ضد الفكر المتطرف

ختام برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بالتعاون مع الأزهر وجامعة أسوان.. صور

"الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية" يختتم جولاته التوعوية بأسوان

محافظ بني سويف: مركز الأزهر العالمي للفتوى يواجه الأفكار المنحرفة والهدامة

ترشيحاتنا

15 صورة من حفل افتتاح القاهرة السينمائي.. شاهد

أحمد الشيخ ينتظر قرار لجنة الكرة بالزمالك للانضمام للقلعة البيضاء

إلهام شاهين تستعرض أناقتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة

الزمالك يعلن عن قائمته للموسم الجديد.. تفاصيل

رائحته كريهة.. أم تحبس ابنها لمدة 28 عاما في غرفة سرية بمنزلها

صدى البلد يكشف حقيقة إصابة محمد أشرف "روقة" بالرباط الصليبي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالستان الأحمر.. أمينة خليل تستعرض أناقتها في افتتاح مهرجان القاهرة.. شاهد

بـ الأحجار الملونة.. ميس حمدان تتألق بفستان ناعم خلال مهرجان القاهرة

شاهد.. مواصفات تويوتا ميراي 2021 الإصدار الأمريكي .. صور