دار الإفتاء تعلن عن برنامج لتدريب الوافدين على الإفتاء

أعلنت دار الإفتاء المصرية عن فتح باب القبول للدفعة السادسة عشر لبرنامج تدريب الوافدين على الإفتاء .





وأوضحت أن مدة البرنامج 3 سنوات يدرس الطالب خلالها عددا من العلوم المؤهلة للفتوى ، كما يتدرب على الإفتاء بشكل عملي خلال السنة الثالثة على يد السادة أمناء الفتوى بالدار .





وقال إن شروط القبول أن يكون الطالب وافدا (ليس مصريا)، 2 – أن يكون خريجا من جامعة الأزهر الشريف ومن إحدى الكليات الآتية ( كلية الشريعة والقانون بقسميها – كلية الدراسات الإسلامية والعربية( بنين) - كلية الدراسات الإسلامية والعربية (بنات) : قسم الشريعة الإسلامية -كلية اصول الدين ) و أن يجتاز امتحان القبول .





وأضافت: يتم تسجيل الطلبات يوميا من الاحد إلى الخميس من الساعة العاشرة صباحا الى الساعة الثالثة عصرا في مقر دار الإفتاء المصرية بالقاهرة مع ضرورة إحضار صورة الشهادة المؤقتة عند التسجيل ولن يسمح بدخول الامتحان لمن لم يتم تسجيل بياناته، أو لمن لا تنطبق شروط القبول عليهم.





لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال على ( 01066046447 ) من العاشرة صباحًا إلى الثالثة عصرًا من الأحد إلى الخميس ..





وعقد أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية اليوم لقاء موسعًا مع شباب جامعة بني سويف في إطار لقاءات برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية الممتدة، الذي يشرف عليه وينفذه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والذي بدأت فعالياته في محافظة بني سويف وجامعتها الاثنين الماضي، تحت عنوان: «الترابط الأسري ودوره في حماية الأوطان».





تناول أعضاء المركز خلال لقاء اليوم عدة محاور كان أهمها: السبل المثلى لتحصين عقول الشباب ضد الأفكار الهدامة، وكيف يسهم ذلك في بناء الأوطان ورقيها واستقرارها، وكيف يكون استثمار الوقت والعمر، وما هي ضوابط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي!





كما ناقش علماء المركز في حوار مفتوح مع الطلاب الأطر الشرعية لعلاقة الرجل بالمرأة، وأسس بناء الأسرة المستقرة، ومفهوم التعايش والمواطنة، وأهمية الأخلاق في الحفاظ على المجتمع ومقدراته البشرية والمادية.





كانت حفاوة الاستقبال والتفاعل البناء من قبل الطلاب والحضور الكريم مع علماء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية؛ أهم سمات هذا اللقاء المتميز.





وأجاب العلماء على تساؤلات الطلاب واستفساراتهم كافة، الأمر الذي أسعدهم، وأجاب بوضوح عن الأسئلة التي تشغل أذهانهم.





جدير بالذكر أن البرنامج يعقد ندوات توعوية مسائية في مراكز الشباب بالمحافظة طوال أيام تواجده فيها.



