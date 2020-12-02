بسبب وفاة ابن آخر لها.. سويدية تعزل ابنها عن العالم 30 عاما.. شاهد

عرضت فضائية العربية ، تقريرًا يرصد الأم السويدية التي عزلت ابنها عن العالم نحو 30 عامًا .
وأشار التقرير ، إلى أن الشرطة السويدية ألقت القبض على سيدة سبعينية ،
بعدما زارت منزلها إحدى أقاربها بالصُدفة ، وتفاجأت بوجود رجل ساقاه مصابتان بجروح
، وبدون أسنان ، وبالكاد يستطيع المشي .
وأضاف جار الأم السويدية ، أن عاشت هذه الأم في عالمنا هذا بمفردها ،
وعندما تحدثوا معها ، لم تعط أي انطباع بوجود أشخاص آخرين معها في المنزل .
وتابع الجار ، أن الأم كانت تقول أن لا أحد يعيش في الشقة سواها ، على
الرغم من أنها سيدة مُسنة ، ولكن كانت تعيش وحدها ، قائلًا : " هكذا رأيناها
" .
وأوضح التقرير ، أن الأبن الحبيس يبلغ من العمر الآن 41 عامًا ، مُضيفًا
أنه عاش في عُزلة تامة منذ أن كان عمره 12 عامًا .
وأشار التقرير ، إلى أن هناك امرأة شاهدة على ما حدث ، حيث وصفت ما رأته ،
قائلة : " بأنه بيت رعب " ، وأن الشقة كانت تبدو مثل " مكب النفايات
" .
وأضافت " إيما أولسون " ، المدعي العام السويدي ، أن المرأة كانت
مشتبه بها ، لسبب محتمل وهو حرمانها من الحرية بشكل غير قانوني ، والتسبب للإبن في
إصابات جسدية خطيرة ، والتسبب في أمراض خطير ، قائلة : " نريد بالطبع أن نعرف
ما هو تفسيرها " .
وتابعت ، أنها تريد أن تعرف ما هي روايتها للأحداث ، وأن ما ستُخبرهم به
السيدة ، هو الذي سيحدد مسار التحقيقات المُستمرة .
وأضاف التقرير ، أن الإبن تم نقله إلى المستشفى ، لأنه في وضع صحي خطر ،
مشيرًا إلى أن الأم نفت تهمة احتجازها للإبن وعزله ، ونفت أيضًا الإيذاء الجسدي
التي تسببت فيه للإبن .
وأشارت إحدى أقاربها ، إلى أن الأم عانت بسبب وفاة ابن آخر لها ، وعندما
أنجبت مرة أُخرى ، قامت بتسمية المولود بإسم أخيه الفقيد ، فأصبحت تفرط في حماية
ابنها الثاني .
وتابعت المدعي العام السويدي ، أن سيكون استجواب الابن مهمًا للغاية ، وأن
الشرطة السويدية ستمنح الفرصة لهذا الرجل ليخبرنا كيف توقف عن الذهاب إلى المدرسة
، وكيف كان شكل منزله ، وتحت أي ظروف كان يعيش فيه ، وكيف كان وضعه مع والدته .
وأضاف " دون سومبون " أحد سكان المنطقة ، أن لقد كانت صدمة عندما
أُكتشفت أنها حدثت في مكان قريب من حي سكنه ، مشيرًا إلى أن عادة عندما تحدث مثل
هذه الأشياء تكون في أماكن بعيدة ، حيث لا مجال هناك للشك .
وأضاف " كينث سفيدبيرغ " ، أحد جيران الأم السويدية ، أن الأمر المخيف
للغاية هو استمرار الابن لسنوات عديدة بحبسه ، وهذا ليس جيدًا ، قائلًا : "
الآن على ما أعتقد يتم الاعتناء به .