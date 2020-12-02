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بسبب وفاة ابن آخر لها.. سويدية تعزل ابنها عن العالم 30 عاما.. شاهد

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 07:22 م
الأم السويدية
الأم السويدية
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ندى رأفت

عرضت فضائية العربية ، تقريرًا يرصد الأم السويدية التي عزلت ابنها عن العالم نحو 30 عامًا .

وأشار التقرير ، إلى أن الشرطة السويدية ألقت القبض على سيدة سبعينية ، بعدما زارت منزلها إحدى أقاربها بالصُدفة ، وتفاجأت بوجود رجل ساقاه مصابتان بجروح ، وبدون أسنان ، وبالكاد يستطيع المشي .

وأضاف جار الأم السويدية ، أن عاشت هذه الأم في عالمنا هذا بمفردها ، وعندما تحدثوا معها ، لم تعط أي انطباع بوجود أشخاص آخرين معها في المنزل .

وتابع الجار ، أن الأم كانت تقول أن لا أحد يعيش في الشقة سواها ، على الرغم من أنها سيدة مُسنة ، ولكن كانت تعيش وحدها ، قائلًا : " هكذا رأيناها " .

وأوضح التقرير ، أن الأبن الحبيس يبلغ من العمر الآن 41 عامًا ، مُضيفًا أنه عاش في عُزلة تامة منذ أن كان عمره 12 عامًا .

وأشار التقرير ، إلى أن هناك امرأة شاهدة على ما حدث ، حيث وصفت ما رأته ، قائلة : " بأنه بيت رعب " ، وأن الشقة كانت تبدو مثل " مكب النفايات " .

وأضافت " إيما أولسون " ، المدعي العام السويدي ، أن المرأة كانت مشتبه بها ، لسبب محتمل وهو حرمانها من الحرية بشكل غير قانوني ، والتسبب للإبن في إصابات جسدية خطيرة ، والتسبب في أمراض خطير ، قائلة : " نريد بالطبع أن نعرف ما هو تفسيرها "  .

وتابعت ، أنها تريد أن تعرف ما هي روايتها للأحداث ، وأن ما ستُخبرهم به السيدة ، هو الذي سيحدد مسار التحقيقات المُستمرة .

وأضاف التقرير ، أن الإبن تم نقله إلى المستشفى ، لأنه في وضع صحي خطر ، مشيرًا إلى أن الأم نفت تهمة احتجازها للإبن وعزله ، ونفت أيضًا الإيذاء الجسدي التي تسببت فيه للإبن .

وأشارت إحدى أقاربها ، إلى أن الأم عانت بسبب وفاة ابن آخر لها ، وعندما أنجبت مرة أُخرى ، قامت بتسمية المولود بإسم أخيه الفقيد ، فأصبحت تفرط في حماية ابنها الثاني .

وتابعت المدعي العام السويدي ، أن سيكون استجواب الابن مهمًا للغاية ، وأن الشرطة السويدية ستمنح الفرصة لهذا الرجل ليخبرنا كيف توقف عن الذهاب إلى المدرسة ، وكيف كان شكل منزله ، وتحت أي ظروف كان يعيش فيه ، وكيف كان وضعه مع والدته .

وأضاف " دون سومبون " أحد سكان المنطقة ، أن لقد كانت صدمة عندما أُكتشفت أنها حدثت في مكان قريب من حي سكنه ، مشيرًا إلى أن عادة عندما تحدث مثل هذه الأشياء تكون في أماكن بعيدة ، حيث لا مجال هناك للشك .

وأضاف " كينث سفيدبيرغ " ، أحد جيران الأم السويدية ، أن الأمر المخيف للغاية هو استمرار الابن لسنوات عديدة بحبسه ، وهذا ليس جيدًا ، قائلًا : " الآن على ما أعتقد يتم الاعتناء به .

 

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