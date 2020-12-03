اليوم.. الدكتور مصطفى الفقي فى ضيافة جامعة حلوان

تنظم جامعة حلوان ندوة تثقيفية بعنوان " ماذا يدور حولنا "بحضور الدبلوماسي الدكتور مصطفى الفقي غدا الخميس .





وأشار الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إلى أن ندوة الدكتور مصطفي الفقي تأتي في إطار الموسم الثقافى للجامعة وكانت قد استضافت جامعة حلوان خلال الأيام الماضية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.





واطلقت الادارة العامة لرعاية الشباب وإدارة المعسكرات بجامعة حلوان، الأنشطة الطلابية للعام الدراسى الجديد وبدأت لجان الانشطة واتحاد الطلاب التعريف بأنشطتهم للترفيه عن الطلاب خلال هذا العام، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب .









وفى إطار متصل اعلنت جامعة حلوان عن تنظيم مسابقة كبرى بمشاركة جميع ابناء الجامعة من كلياتها المختلفة وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام الرفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .









وياتى هذا فى اطار احتفالات الجامعة باليوم العالمي لمكافحة الفساد وقد اعلنت الجامعة عن مسابقة تحت شعار متحدون على مكافحة الفساد وتتضمن العديد من الانشطة مثل :





افضل بوستر ، افضل انفوجراف ، افضل شعر ، افضل شعار ،افضل اغنية









وقد حددت الكلية يوم الخميس الموافق 3 ديسمبر 2020كإخر موعد لتسليم الاعمال للجامعة ويتم التسليم فى مركز التطور الوظيفى (مبنى واو بجوار المبنى الادارى )









ويأتى هذا ضمن خطة الانشطة الطلابية المقررة العام الدراسى 2020/2021 وتعمل الأنشطة الطلابية على توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما تساعد الطلاب في تنفيذ الأنشطة التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم، وتغرس روح الانتماء للأسرة، والجامعة والوطن.

























جدير بالذكر أن جامعة حلوان أعلنت عن العديد من المسابقات والأنشطة الإلكترونية هذا العام للحفاظ على سلامة الطلاب من خطر فيروس كورونا.

وطلبت الجامعة والكلية من الطلاب اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا من لبس الكمامة وعدم خلعها أثناء تواجد الطلاب فى الجامعة مع مراعاة قوانين التباعد الاجتماعي بين الطلاب ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض بعد او تقديم طلب الاشتراك فى المسابقة.



