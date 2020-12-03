آخر موعد لسداد المصروفات الدراسية بجامعة 6 أكتوبر.. غدا





أعلنت جامعة 6 أكتوبر عن آخر موعد لسداد المصروفات وتسجيل المقررات الدراسية للفصل الدراسي الأول حتى يوم غد الخميس الموافق 3 /12 /2020 ، وقد شددت إدارة الجامعة على التزام جميع الطلاب بالموعد المحدد ، حيث أنه لن يتم النظر في أي طلبات للسداد بعد الموعد المحدد .









كما شددت الجامعة على ضرورة التزام الطلاب بالاجراءات الاحترازية المقررة وارتداء الكمامات والدخول من بوابات التعقيم ، وقياس درجة حرارتهم بالكواشف الحرارية للاطمئنان على سلامتهم ، ومنع التجمعات بين الطلاب ، مراعاة للتباعد الاجتماعي .





كما أعلنت إدارة رعاية الشباب بالجامعة عن فتح باب الاشتراك في مسابقة "المبادرات المجتمعية" بشرط أن تكون المبادرة نابعة من احتياجات المجتمع وذات عائد على المجتمع والبيئة بشكل يتماشى مع اتجاهات رؤية واستراتيجية مصر 2030 وبما يضمن تقديم حلول قابلة للتطبيق لإحدى القضايا أو المشكلات التي تواجه المجتمع .









ويسمح بقبول المبادرات الناشئة التي قدمت خطوات أولية في سبيل تحقيق المبادرة وبصفة عامة يجب أن تتضمن المبادرة الابعاد الاتية :-









. تميز المبادرة وحداثتها

. وجود اهداف كمية يمكن قياسها

. قابلية المبادرة للتنفيذ وقياس الاثر

. مكانة العمل التطوعي بالمبادرة

. مردود المبادرة فى معالجة المشكلات المجتمعية

. العرض والتقديم بالمبادرة









ويتم تقديم نسخة ورقية تتضمن ( الفكرة – الاهداف – آليات العمل – الميزانية التقديرية – الفئة المستهدفة – النتائج المتوقعة – عوامل النجاح الأساسية ) ، وتكون أوجه الدعم للمبادرة ( قطاع خاص – حكومي – مؤسسات مجتمع مدني – تمويل شخص ....الخ ) وكل ما من شأنه ان يساهم فى دعم المبادرة أو نجاحها .





وكانت إدارة رعاية الشباب بجامعة 6 أكتوبر قد أعلنت بالتعاون مع كلية الفنون التطبيقية عن تنظيم معرض ومسابقة الفنون التشكيلية المؤهلة لمسابقة ابداع 9 وتكون الجوائز موزعة كالآتي ، على حسب التريب :









يحصل المركز الأول على 20000 جنيه مصري.





ويحصل المركز الثاني 18000 جنيه مصري.





كما يحصل المركز الثالث على 16000 جنيه مصري.









ويكون للمتخصصين وغير المتخصصين في المجالات التالية :





على أن تعقد يوم الثلاثاء الموافق 22 /12 /2020

‏( التصوير الزيتى - التصوير الفوتوغرافى - الاشغال الفنية - الرسم والجرافيك )