محافظ السويس: نستعد لانتخابات الاعادة لمجلس النواب بمسافة واحدة لكل المرشحين

أكد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس ان الجهاز التنفيذي لمحافظة السويس علي مسافة واحدة من كل المرشحين المتقدمين لانتخابات الاعادة لمجلس النواب بمحافظة السويس ، مطالبا الجميع الالتزام بالتوجيهات لانجاح العملية الانتخابية .









جاء ذلك خلال اجتماع عقد بقاعة ديوان عام محافظة السويس للاستعداد لانتخابات الاعادة لمجلس النواب 2020 لعدد مقعدين فردي خلال يومي7و8 ديسمبر الجاري وذلك بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ والاستاذ خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة









وحضر الاجتماع المستشار مدحت غراب رئيس محكمة السويس الابتدائية واللواء خالد متولي نائب مدير امن السويس ومدير الامن الوطني والمستشار احمد اسماعيل رئيس هيئة قضايا الدولة بالسويس وممثلي الجيش الثالث الميداني والقيادات التنفيذية ورؤساء الاحياء ومديري المديريات المعنية ورجال الدين الاسلامي والمسيحي وممثلي المرأة .









وفي الاجتماع اكد المحافظ علي مديرعام التربية والتعليم بتجهيز اللجان الانتخابية بالمدارس المحددة والتاكيد علي اعمال النظافة والانارة داخلها ، مع تواجد ادارة المدرسة خلال فترة الانتخابات









واكد صقرعلي مديرعام الصحة والتامين الصحي ومرفق الاسعاف والطب الوقائي باعداد خطة التأمين الطبي وخطة الاسعاف والاجراءات الوقائية والاحترازية باللجان ، وتوفير اطقم طبية من الاطباء والتمريض للجان ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات، والتأكيد علي توفير كاشف للحرارة والكمامات لكل اللجان ، مؤكدا علي وكلف المحافظ مدير عام الشباب والرياضة بتجهيز واعداد الصالة المغطاة والتأكيد علي النظافة والانارة والتهوية اللازمة بالصالة كمقر للجنة العامة للانتخابات بالسويس .









وخلال الاجتماع شدد المحافظ علي رئيس قطاع الكهرباء بالسويس توفيرمولدات كهربائية احتياطية لمقر اللجنة العامة واللجان الفرعية









وفي الاجتماع اكد علي رؤساء الاحياء مراجعة الانارة العامة بالمناطق والطرق المحيطة والمؤدية للجان الانتخابية علي مستوي كل حي ، مع التأكيد علي سرعة ازالة الاشغالات وتكثيف اعمال النظافة وتوفير كل الامكانيات للجان الانتخابية . كذلك تم تكليف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمراجعة الصرف الصحي ومياه الشرب داخل اللجان بالتنسيق مع الاحياء .









يذكر ان محافظة السويس تشمل 54 مركزا انتخابيا مقسمين الي 140 لجنة فرعية ولجنة عامة واحدة ويبلغ عدد الناخبين 460 الف ناخب علي مستوي السويس .







