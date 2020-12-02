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برلمان

رئيس مجلس الشيوخ يهنئ رئيس المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات بيوم الاستقلال

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 08:53 م
رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ
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فريدة محمد - ماجدة بدوي
بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ برقيه تهنئة لصقر غباش رئيس المجلس الوطنى الاتحادى بدولة الإمارات العربية المتحدة تقدم فيها باسمه واسم أعضاء مجلس الشيوخ المصري باصدق التهاني بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات، مؤكدا انها فرصة غالية لمشاركة مسئولي وشعب الإمارات افراحهم والتأكيد على الروابط القوية التي تربط البلدين حكومة وشعبأ.

ولفت،الي انها مناسبة غالية نستذكر بها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات وباني نهضتها والذي كان داعما مخلصًا لقضايا أمتنا العربية وهو ذات النهج الذي انتهجه ابناؤه من بعده.

كان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب ، قد بعث برقية تهنئة إلى صقر غباش رئيس المجلس الوطنى الاتحادى لدولة الإمارات العربية المتحدة ‏بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني "يوم الإستقلال".

وتقدم الدكتور علي عبدالعال  إلى شعب دولة الإمارات العربية الشقيقة ‏وقيادته بخالص التهنئة القلبية والتمنيات الطيبة بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني ‏،  والذي وصفه "بالذكرى الغالية" التي  تمثل انطلاقة تاريخية لقيام الاتحاد  ،واردف:" نحن في مصر لا ننسى لحكيم العرب الشيخ زايد آل نهيان "رحمه الله" مؤسس دولتكم ‏وصانع وحدتها، الذى ساند وآمن بقضايا أمته العربية والعمل العربى المشترك، وقفته المؤازرة لمصر، ‏وهى ذات المسيرة والنهج الذى انتهجه أبناءه المخلصين".‏

وتابع الدكتور  عبدالعال :" إننا فى مصر نشارككم أفراحكم والاحتفال بأعيادكم الوطنية عرفانًا بروابط ‏الدم والقربى التي تربط شعب مصر بأشقائه في الإمارات العربية الشقيقة"، عن إيمان ‏بأن السهام التي توجه إلى الأمة العربية تمر أولًا بصدر مصر، وأن السهام التي تدافع ‏عن العروبة تنطلق أولًا من بين أيادى مصر.‏

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