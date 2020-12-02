بعد تداول صور سائحات بـ الهرم.. الآثار: جلسات التصوير تتم تحت إشراف أثري

قال أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم ، أن التصوير الشخصى بالموبيل متاح ومسموح به فى المواقع الاثرية ، على عكس اجراء جلسات التصوير "فوتو سيشن" التى يتوجب لها الالتزام بالضوابط العامة للمنطقة الاثرية و الحصول على تصريح مسبق من وزارة السياحة و الاثار .





وأكد أشرف فى تصريح لـ"صدى البلد" أن ، الضوابط العامة لإجراء جلسات التصوير "فوتو سيشن" ، تتضمن ارتداء الأزياء "المحتشمة" غير خادشة للذوق العام و الحياء ، وبما يتلائم مع طبيعة المنطقة الاثرية ، و الحصول على تصريح الوزارة ودفع الرسوم المقررة.





أشار مدير عام منطقة آثار الهرم الى الصور التذكارية التي تتخذ من قبل السائحين ، سواء صور شخصية يتم احترام ثقافته ،موضحا أن ثقافتنا الشرقية تختلف عن الغربية، وفيما يتعلق بجلسات التصوير تتم تحت إشراف أثري بعد الحصول على التصاريح اللازمة .





ووجه رسالة للمصريين بالحفاظ على التاريخ و ارثهم الاثري ، مؤكدا حضارتنا وتاريخنا نحن أولى بالحفاظ عليه ، من وازع وطنى و أخلاقي للحفاظ وصون اثار مصر ، ذلك الارث الانساني.





يذكر أن تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لسائحات وثقن صورهم فى رحلة للاهرامات ،لاقت رواجا واسعا وسط جموع السوشيال ميديا .



