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ثقافة

بعد تداول صور سائحات بـ الهرم.. الآثار: جلسات التصوير تتم تحت إشراف أثري

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 08:45 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
قال أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم ، أن التصوير الشخصى بالموبيل متاح ومسموح به فى  المواقع الاثرية ، على عكس اجراء جلسات التصوير "فوتو سيشن" التى يتوجب لها الالتزام بالضوابط العامة للمنطقة الاثرية و الحصول على تصريح مسبق من وزارة  السياحة و الاثار .

وأكد أشرف فى تصريح لـ"صدى البلد" أن ، الضوابط العامة لإجراء جلسات التصوير "فوتو سيشن" ، تتضمن ارتداء الأزياء "المحتشمة" غير خادشة للذوق العام و الحياء ، وبما يتلائم مع طبيعة المنطقة الاثرية ، و الحصول على تصريح الوزارة ودفع الرسوم المقررة.

أشار مدير عام منطقة آثار الهرم الى الصور التذكارية التي تتخذ من قبل السائحين ، سواء صور شخصية يتم احترام ثقافته ،موضحا أن ثقافتنا الشرقية تختلف عن الغربية،  وفيما يتعلق بجلسات التصوير تتم تحت إشراف أثري بعد الحصول على التصاريح اللازمة .

ووجه رسالة للمصريين بالحفاظ على التاريخ و ارثهم الاثري ، مؤكدا حضارتنا وتاريخنا نحن أولى بالحفاظ عليه ، من وازع وطنى و أخلاقي للحفاظ وصون اثار مصر ، ذلك الارث الانساني.

يذكر أن تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لسائحات وثقن صورهم فى رحلة للاهرامات ،لاقت رواجا واسعا وسط جموع السوشيال ميديا .

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