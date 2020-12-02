رمضان البيه يكتب: الإمام المجدد الشيخ الشعراوي

من آن إلى آخر يطلع علينا مرضى النفوس المتوهمون بأنهم أصحاب ثقافة وفكر وقلم ..أصحاب النوايا السيئة الخبيثة والأقلام المأجورة ممن ينتهجون النهج القائل ..خالف تعرف ..والفرقعة الإعلامية بحملات إساءة إلى أعلام الأمة الإسلامية ورموزها الذين أناروا للبشرية طريقها .. هذا وتمضي حياة الكثير من الناس وتمر وتنتهي بوفاتهم ورحيلهم عن دنيانا دون أن يكن لهم أدنى الأثر في حياة الآخرين، وهناك قلة قليلة من الناس رحلوا عنا بأجسادهم ولكنهم لم يغيبوا، وهؤلاء هم الذين أثروا الحياة بالعلم والنور والحكمة وكانوا ولازالوا منارات ومصابيح الدجى تنير للبشر ظلمات الطريق في دروب الحياة، وترشدهم إلى طريق الخير والسعادة والفلاح، وهؤلاء هم الأحياء وإن ماتوا، والحاضرون وإن غابوا ورحلوا عن دنيانا.. وصدق القائل: "كم من أموات تسعد القلوب وتحيا بذكرهم، وكم من أحياء تشقى النفوس وتتألم برؤياهم"..





هذا ولا شك أن السادة العلماء هم الأحياء وإن رحلوا عنا ، وهم الحاضرين وإن غابوا، فما تركوه لنا من أنوار العلم والمعرفة يجعل لهم الحضور الدائم بيننا على الدوام، ومن هؤلاء المخلدين في الأرض والذين تحيا القلوب بذكرهم الإمام المجدد والعالم الرباني فضيلة الشيخ والعارف بالله الشيخ محمد متولي الشعراوي، ذلك الرجل الذي فتح الله على قلبه ومنحه نورا غاص به في بحور آيات كتاب الله تعالى، فاستخرج لنا من الدرر واللآلئ والجواهر واليواقيت وأسمعنا من مخزونات العلم المكنون، واستخرج لنا من معاني الخطاب الرباني جواهر ببساطة شديدة ودون كلكعة أو تعقيد، فتساوى في الفهم المثقف والأمي، هذا ولا أبالغ أن قلت أنه بحق فاق أهل العلم في زمنه بل وفي أزمنة سابقة.





هذا ويعد فضيلة الشيخ الشعراوي واحدا من أعظم مفكري العصر وأميز المتأملين في كتاب الله ومفسريه، ومما لا يعرفه الكثيرون عنه كإنسان أنه لم يكن عالما فقط يملك ناصية اللغة العربية لغة القرآن ويجيد التفسير بل كان عالما ربانيا عاملا بعلمه، فقد كان إنسانا بسيطا متواضعا وكان زاهدا ورعا تقيا سهلا بشوشا بساما، أقبلت عليه الدنيا فلم تغره ولم تجذبه إليها، جاءته بالشهرة والمال والسلطان وبكل مغرياتها فتعفف عنها، وكانت تحت قدمه ولم تتجاوز يديه، وكان إقبالها عليه رحمة بالفقراء والأرامل والمساكين واليتامى والمحتاجين..





لقد عرفت هذا الرجل عن قرب في نهاية السبعينات واقتربت منه، وأقول شهادة لله بأمانة في حق هذا الرجل باختصار شديد وجدته عالما عاملا بما يقول وجدته عالم رباني ، مترجما بسلوكه مكارم وأخلاقيات الإسلام، وكان بالرغم من كثرة انشغاله بالدعوة كان له خلوة يخلو فيها بربه عز وجل، يراجع نفسه ويحاسبها، ويذكر فيها ربه ويتقرب إليه سبحانه وتعالى، وكان من أهل الشكر واليقين، وكان عارفا بالله تعالى له تجلياته ونفحاته وإشراقاته النورانية في مجالسه الخاصة، وكان مما يميزه أنه كان يخاطب الناس على قدر عقولهم، وأقسم بالله أن هذا الرجل كان بحرا زاخرا بعلوم الحقائق والمعارف واللدنيات، إلا أنه كان عنده ميزان محكم يقيم به الوزن بالقسط ولا يخسر الميزان..





فكان عنده للعامة من الناس خطاب، وللصفوة الخاصة خطاب، يخاطب العقول لأهل العقول، ويخاطب القلوب لأهل القلوب، هذا والشيخ الشعراوي استطاع أن يجمع كل الطوائف الإسلامية في خطابه دون أن يختلف عليه، وهذا ليس بأمر سهل، ولا يوجد إلا عند أهل الحكمة، وقد كان رحمه الله من أهلها، هذا والحديث عن هذا العالم العارف بالله يطول ولا ولن يوفي أحد حق هذا الرجل وفضله..





هذا ويعتبر فضيلته رمزا من أعلى الرموز الإسلامية في عالمنا الإسلامي والإساءة إلى فضيلته بأي شكل هي إساءة للدين ورجاله وأزهرنا الشريف، ومن هنا أطالب بمحاكمة كل من يتطاول على هذا القامة والقيمةفريد العصر فضيلة الإمام الشيخ الشعراوى بتهمة ازدراء الأديان والإساءة إلى رموزه بل وإلى رسول الإسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم فكما جاء في الحديث: "العلماء ورثة الأنبياء"..



