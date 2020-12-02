د. محمد ماهر يكتب: آلام المفاصل.. روماتويد وأشياء أخرى

آلام المفاصل من اكثر الشكاوى انتشارا. لازم أولا نعرف هل الألم ده معاه التهاب ولا مجرد ألم. التهاب المفصل علامته حدوث ورم فى المفصل مع تيبس وصعوبة حركة قد يكون معه احمرار. توقيت حدوث الألم برضه مهم. ألم المفاصل عند الاستيقاظ من النوم مع حدوث تيبس فى المفصل ويتحسن مع الحركة والوقت ده علامة التهاب المفصل.









إيه أسباب التهاب المفاصل؟ لو الالتهاب فى مفصل واحد الاغلب بيكون سببه اصابة فى المفصل. التواء او خبطة او جزع. برضه النقرس والتهاب المفاصل البكتيرى بيكون فيه التهاب فى مفصل واحد.









لو عدد المفاصل الملتهبة قليل مفصلين او تلاتة ممكن يكون سببه نقرس أو التهاب تفاعلى فى المفاصل.

لو مفاصل كتيرة ملتهبة وخصوصا المفاصل الصغيرة فى اليدين والقدمين أول احتمال هو الروماتويد المفصلى اللى بيتميز بتورم مفاصل أصابع اليدين والقدمين مع تيبس وعدم حركة فى الصباح عند القيام من النوم لمدة ربع لنصف الساعة ومع محاولة الحركة ومع مرور بعض الوقت الألم ده بيتحسن.









بيتشابه مع الروماتويد فى التهابات مفاصل اليدين والقدمين مرض الذئبة الحمراء اللى بيكون فيه طفح جلدي على الخدين وقد يصاحب ليه نقص فى الصفائح الدموية او كرات الدم البيضاء أو انيميا او التهابات بالكليتين تظهر فى تحليل البول فى صورة وجود زلال فى البول. كمان يتشابه مع الروماتويد مرض الصدفية المفصلية اللى بيكون عند مريض عنده او عند احد الأقارب صدفيه جلدية وبيكون تحليل الروماتويد سلبي.









أيضا من الامراض اللى تعمل ألم فى مفاصل اليدين والقديمين دون حدوث التهاب مرض خشونة المفاصل اللى زى ما بتؤثر على مفصل الركبة ممكن تؤثر على أى مفصل آخر. كمان الإصابة بفيروس الكبدي الوبائي سي ممكن يؤدى لألم فى مفاصل اليدين والقدمين.



