مكانش معاهم فلوس| تامر أمين يهاجم نجوم الصف الأول لعدم حضور مهرجان القاهرة السينمائي

وشن " أمين " ، خلال حلقته ببرنامج آخر النهار والمذاع عبر فضائية الحياة ، هجوما على عدم حضور نجوم الصف الأول فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى قائلأ : وراكم ايه يعنى ؟ كلكم مشغولين اوى فى التصوير ؟ وتابع لايوجد تصوير فى الاستديوهات حاليأ ..

وتسائل ما هو السبب وراء تغيب الفنانين لمهرجان القاهرة السينمائى خاصة معقبأ " خصوصأ انك هتتشيك وتتصور من وسائل الاعلام وتتنجم وتمشى على الريد كاربت ولا معكوش مصاريف الفستان ولا البدلة مثلأ اللى هتروحوا بيها ؟. ..

وكان أعلن مهرجان القاهرة السينمائي عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد الدولي للدورة المقرر إقامتها خلال الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل، بدار الأوبرا المصرية، ويعرض خلالها 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى.

كما يشارك فى تقديم حفل الافتتاح المخرج يسرى نصر الله من خلال تقديمه لمئوية فيللينى بينما تشارك الاعلامية مها الصغير فى حفل الافتتاح كمذيعة للحفل.

وتشارك مصر للطيران في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الثانية والأربعين الذي تنطلق فاعلياته مساء اليوم بدار الأوبرا المصرية بدور الناقل الرسمي لضيوف المهرجان.





يأتي ذلك في إطار رعايتها لأهم الأحداث والمناسبات التي تستضيفها مصر بما يعكس قدرة الدولة المصرية على تنظيم أكبر المعارض والمهرجانات الدولية في مختلف المجالات، وكعادتها السنوية.





واستقبلت مصر للطيران عددًا من نجوم الفن وصناع السينما علي متن طائراتها القادمة من عدة دول الي مطار القاهرة لحضور فاعليات المهرجان المقام خلال الفترة من 2 وحتى 10 ديسمبر الحالي .





وتقدم مصر للطيران كافة تسهيلات السفر اللازمة لضيوف مصر ومنظمي المهرجان الذي يشارك فيه العديد من نجوم الفن بمصر والوطن العربي وغيرهم من النجوم الدوليين وتأتي رعاية مصر للطيران لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بعد أيام قليلة من رعاية مهرجان الجونة السينمائي وإشادة نجوم الفن بمستوى الخدمة المقدم علي رحلات مصر للطيران خاصة في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة خلال رحلات السفر والعودة .





وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.