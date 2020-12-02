مد فترة التصالح في مخالفات البناء.. إسكان البرلمان: الحكومة أمامها 3 أشهر أخرى للمد.. وعودة العمل بقانون البناء الموحد في هذا الموعد

إسكان البرلمان:

الحكومة لها أن تمد فترة التصالح إلى مارس 2021





برلماني:

قانون التصالح في مخالفات البناء مؤقت









بعد انتهاء مهلة التصالح في مخالفات البناء، 30 نوفمبر الماضي، قرر مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مد فترة التقدم للتصالح حتى نهاية العام.





وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الموافقة جاءت استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح فى الأيام الأخيرة، وكذا استجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التى تتولى حاليًا سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجًا.





وأشار المستشار نادر سعد إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم، وهو ما يسهم فى تحقيق فوائد مباشرة لهم، موضحًا أن هناك تكليفات محددة للجهات الحكومية المعنية بتيسير إجراءات قبول أوراق التصالح من المخالفين، حتى نحقق جميعًا الهدف من اصدار هذا القانون، وهو تقنين الأوضاع للمبانى المخالفة.





يشار إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء، نص على أنه يجوز للحكومة أن تقرر مدة فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر أخرى، من تاريخ إنتهاء المدة المحددة في القانون، والتي كانت في 30 ديسمبر الماضي، متى رأت الحاجه لذلك. ووفقًا للقانون فإن آخر مدة أمام الحكومة لمد فترة التصالح سوف تكون في إبريل 2021.





ويعتبر قانون التصالح في مخالفات البناء قانونًا مؤقتًا، وبعدا ستتم العودة للعمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وستطبق العقوبات الواردة بالقانون، والتي تصل إلى الإزالة، بعكس قانون التصالح الذي لم ينص على الإزالة.





وفيما يتعلق بالحالات التي ل تنطبق عليها شرو التصالح، فقد وضع القانون بنودًا لتنظيم التعامل معها، وذلك من خلال عقوبتي الإزالة أو التحفظ الإداري.





الإزالة





وضع القانون رقم 17 لسنة 2019 الخاص بـ التصالح في مخالفات البناء، عقوبة الإزالة على التعديات التالية:





- التعدى على أراضى وأملاك الدولة





- التعدى على مناطق الضغط العالى





- التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود





- التعديات على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار





التحفظ الإداري





كما وضع قانون التصالح في مخالفات البناء عقوبة التحفظ عليها والحجز الإدارى عليها، وغل يد المخالف عنها والامتناع عن التوصيل أى مرافق لهذه المباني، في هذه الحالات:





- المباني والمنشآت والأعمال التي تقام بدون ترخيص





- الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا





- الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التى تخصص لإيواء السيارات





من جانبه، قال النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان، بمجلس النواب، إن القانون يتيح للحكومة مدة فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر، وذلك من تاريخ المدة المحددة بنص تعديلات القانون رقم 1 لسنة 2020 والتي كانت مقررة في 30 سبتمبر الماضي.





وأوضح النائب عاطف مخاليف، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن نهاية شهر مارس 2021 سيكون قد مر 6 أشهر، وبالتالي لن تستطيع الحكومة مد فترة التصالح مرة أخرى، وسينتهي العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته برقم 1 لسنة 2020.





وأشار عضو إسكان البرلمان، إلى أن بعد إنتهاء تلك المدة، سوف يتم العودة للعمل بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد، والذي ينظم قواعد البناء والتعالم مع الأبنية المخالفة وغيرها، وذلك لأن قانون التصالح في مخالفات البناء قانون مؤقت.





من جانبه، قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان، بالبرلمان، إن زيادة الإقبال على التصالح جعل الحكومة تقدم على مد فترة التصالح.