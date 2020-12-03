ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

نفسي أشوف تاني.. صفاء تناشد وزارة الصحة لعلاجها على نفقة الدولة.. صور

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
استغاثت السيدة صفاء محمد جاب الله ، البالغة من العمر 34 عاما ، من ذوى الاحتياجات الخاصة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين فى وزاره الصحة الموافقة بعلاجها على نفقة الدولة حتى تتمكن من الروئية مرة آخرى .

قالت فى رسالتها: انا مريضة سكر وعيني وجعتني رحت الصيدليه الدكتور سالني عندك ضغط او سكر وأبلغته انى مريضة سكر وأخدت قطره حسيت بالم رهيب فى العين واكتشفت انها عملتلي خراج في القرنية لان فيها كورتيزون وهو غلط على مرضى السكر وانا دلوقتي مش بشوف بيها خالص "عميت".

وأضافت: انا كنت بشتغل وبصرف علي عيالي، كما انى اعانى من اعاقه في القدم، انا محتاجه دكتور يتابعني عشان أخف وارجع أشوف تاني بعنيا، انا معيش اروح لدكتور واللى هيساعدنى النهاردة بكرة مش هيدينى حاجه، وانا معنديش اللى يصرف عليا وعلى عيالى.

وناشدت المسئولين بوزارة الصحة بأن تنظر إليها نظرة رحمة وعطف، بالموافقة على علاجها على نفقة الدولة ، نظرًا لعدم قدرتها على تحمل تكلفة العلاج .

للتواصل مع القارئة من خلال رقم 
01124382809
أقراء ايضا

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مواطن يستغيث بوزارة الصحة لعلاج نجله على نفقة الدولة.. صور

أم تستغيث بوزارة الصحة: كل أمنيتى علاج ابنى مريض السرطان على نفقة الدولة.. صور

مرض نادر ينهش وجهه منذ 3 سنوات.. محام يناشد المسئولين بعلاجه في الخارج.. صور

نفسى أنام 5 دقائق بدون ألم.. مديحة تناشد الصحة إزالة مسمار مكسور بعمودها الفقري.. صور

يعانى من مرض نادر.. جد طفل يستغيث بوزارة الصحة لعلاجه على نفقة الدولة..صور

"الصحة" تستجيب لاستغاثة صدى البلد لعلاج طفل مصاب بمرض نادر

ترشيحاتنا

تعرف على أبرز الأسباب التي تؤدي إلى تلف «مساعدين السيارة»

أكبر حصيلة منذ أبريل.. أمريكا تسجل أكثر من 2700 وفاة جديدة بكورونا

تقرير الرشوة يشعل الخلاف بين البيت الأبيض وCNN.. وترامب يدخل معركة قضائية جديدة

في ذكرى ميلادها.. رحلة مديحة يسري مع الأمراض حتى فارقت الحياة

الصحة: تسجيل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و28 وفاة

مدرب مصري بإنجلترا: الشناوي قالي عايز احترف حتى لو في أسكتلندا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مريضة تصاب بـ هلاوس بعد تناول وجبة سوشي فاسدة.. وهذا ما اكتشفه الأطباء في معدتها

عميل يترك 2000 دولار «بقشيش» لموظفة مطعم.. ومفاجأة سيئة تفسد سعادتها

قلب الأم.. كلبة تستنجد برجال إطفاء لإنقاذ صغيرها وتقودهم لمكانه.. شاهد