نفسي أشوف تاني.. صفاء تناشد وزارة الصحة لعلاجها على نفقة الدولة.. صور

استغاثت السيدة صفاء محمد جاب الله ، البالغة من العمر 34 عاما ، من ذوى الاحتياجات الخاصة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين فى وزاره الصحة الموافقة بعلاجها على نفقة الدولة حتى تتمكن من الروئية مرة آخرى .





قالت فى رسالتها: انا مريضة سكر وعيني وجعتني رحت الصيدليه الدكتور سالني عندك ضغط او سكر وأبلغته انى مريضة سكر وأخدت قطره حسيت بالم رهيب فى العين واكتشفت انها عملتلي خراج في القرنية لان فيها كورتيزون وهو غلط على مرضى السكر وانا دلوقتي مش بشوف بيها خالص "عميت".





وأضافت: انا كنت بشتغل وبصرف علي عيالي، كما انى اعانى من اعاقه في القدم، انا محتاجه دكتور يتابعني عشان أخف وارجع أشوف تاني بعنيا، انا معيش اروح لدكتور واللى هيساعدنى النهاردة بكرة مش هيدينى حاجه، وانا معنديش اللى يصرف عليا وعلى عيالى.





وناشدت المسئولين بوزارة الصحة بأن تنظر إليها نظرة رحمة وعطف، بالموافقة على علاجها على نفقة الدولة ، نظرًا لعدم قدرتها على تحمل تكلفة العلاج .





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