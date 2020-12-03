برلماني: توحيد ألوان العاصمة يعبر عن حضارتنا العظيمة

قال النائب عمرو القماطي عضو مجلس الشيوخ ، أن الدوله تبذل جهود كبير لتطوير العشوائيات ونقل سكانها وذلك فى إطار خطتها لتطوير العاصمة ، وهناك جهود كبيرة من الدوله من أجل إعادة الشكل الحضاري والحفاظ على التراث المعماري لأحياء وميادين العاصمة ومنها ميدان التحرير الذي عاني فى فترة من الفترات من الفوضي .





وأضاف القماطي في تصريحات خاصة ، لابد أن ميدان التحرير يعد من أهم ميادين العاصمة ويرتادوه السائحين ويجب أن يكون هناك تناسق فى الالوان بالنسبة للمباني والمنشأت السياحية والمحلات واماكن الترفية حتى نري القاهرة بشكل جميل وجذاب يجذب إلية السائحين والمستثمرين وكل ذلك لن يتم إلا بإعادة المظهر الحضاري والمميز لها .





وأكد عضو مجلس الشيوخ ، أن تناسق الالوان متبع فى معظم دول العالم حيث نجد عواصم معظم الدول بها ألوان موحدة مما يعكس مدي حفاظ المواطنين والدوله على المظهر العام لعاصمة بلادهم ، لافتا إلى أن القاهرة مازالت محتفظة برونقها وارتباطها بالتراث والمناطق التاريخية وتوجيه الدولة بإعادة تخطيطها يعد مؤشرًا إيجابيًا لعودة العاصمة وميدان التحرير لرونقهم الجذاب ، وإعطاء صورة جميلة للعاصمة وأننا سنري العاصمة بشكل أكثر جمالا وتعبيرا عن حضاراتنا العريقة.





ومع بدء العد التنازلى لافتتاح ميدان التحرير، رصدت كاميرا موقع "صدى البلد"، آخر أعمال التطوير التى حدث فى ميدان التحرير، حيث تم وضع مسلة بطول 19 مترًا منحوتة من حجر الجرانيت الوردى وتركيب الكباش الأربعة الفرعونية علي القواعد المخصصة لها بجوار مسلة الملك "رمسيس الثاني".





وتم وضع عناصر إضاءة للعقارات المُطلة على الميدان، لتبدو بشكل متناغم مع إضاءة المُتحف المصري، وكذلك مُجمع التحرير، وأشارت مصادر الى انه سيتم عمل ممر لموكب المومياوات الملكية ، كما سيكون وجهة مجمع التحرير كشاشة عرض بالليزر للنقوش الفرعونية .





جدير بالذكر أنه تم توفير أعداد مناسبة من الجلسات والكراسي في جميع أنحاء الميـدان بما يتناسب مع حجم الحركـة به ومناطق التواجـد، إلى جانب إنشاء منحدرات على الأرصفة لتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تمت إعـادة رصف ممرات المشاة والأرصفة بالخرسانة الممشطة، والتي تتناسب مع حجم الحركة الكثيفة بالميدان، فضلًا عن تخصيص مساحات سيتم استخدامها كمناطق لانتظـار الدراجـات ضمن المشروع التجريبي لاستخدام الدراجـات بوسط القاهـرة .