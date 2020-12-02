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أحمد الأنصاري: رصد كافة مخالفات البناء في جميع ربوع محافظة الفيوم.. فيديو

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 10:12 م
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم
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محمود محسن
أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم أن مد فترة التصالح لنهاية العام الجاري سيعطي فرصة للمحافظة لمراجعة كافة الملفات المتعلقة بالتصالح والطلبات المقدمة مؤكدا أنه منذ ما يقرب من 3 أسابيع تم الانتهاء من هذا الملف الهام.
وأضاف الأنصاري خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أنه تم  رصد كافة المخالفات في جميع  ربوع المحافظة والوضع مستقر.

وتابع محافظ الفيوم أن هناك بعض الحالات التي تخوفت من مقدرتها المالية خلال الفترة القادمة لسداد  بقية الاقساط إلا أن أجهزة المحافظة قامت بطمأنتهم أنه في حال عدم القدرة فإن هناك منظمات مجتمع مدني وأحزاب تقوم بدور مهم.

كان مجلس الوزراء، وافق فى اجتماعه اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مد فترة التقدم للتصالح فى مخالفات البناء، حتى نهاية العام.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الموافقة جاءت استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح فى الأيام الأخيرة، وكذا استجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التى تتولى حاليًا سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجًا.

وأشار المستشار نادر سعد إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم، وهو ما يسهم فى تحقيق فوائد مباشرة لهم، موضحًا أن هناك تكليفات محددة للجهات الحكومية المعنية بتيسير إجراءات قبول أوراق التصالح من المخالفين، حتى نحقق جميعًا الهدف من إصدار هذا القانون، وهو تقنين الأوضاع للمبانى المخالفة.

وكان من المقرر أن تنتهي أمس الأول، الاثنين 30 نوفمبر، المهلة التي حددتها الدولة للتصالح في بعض مخالفات البناء ، التي أقرها القانون.

وقامت الحكومة بمد فترة التصالح مرتين استجابة لرغبات المواطنين الراغبين في التصالح ، حيث كانت الفترة الأولى من 30 سبتمبر وحتى 31 أكتوبر الماضي والفترة الثانية من 31 أكتوبر وحتى 30 نوفمبر الجاري والتي ستنتهي اليوم.

وأعلنت الحكومة أنها لا تريد المد مرة ثالثة، ولكنها طلبت رأي المحافظين حول ما إذا كانوا يحتاجون للمد مرة ثالثة أم لا.

وأعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن عدد طلبات التصالح في اخر إحصاء رسمي ، وصلت إلى 2.5 مليون طلب تصالح في المحافظات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أعلن مزيدا من التسهيلات للمواطنين لاستيعاب الإقبال الكثيف للمواطنين، حيث أعلن مد فترة التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر آخر حتى 30 نوفمبر الجارى.

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