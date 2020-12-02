شهامة المصريين تتجلى في مساعدة صعيدي لعلاج ابنته بالتجمع: أقل واجب ومن فضل الله.. صور

تجسدت الإنسانية والرحمة في ردود أعضاء مجموعة «جت في السوستة» على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد سؤال أب من الصعيد على الطريق للتواجد بالقاهرة من أجل علاج ابنته نظرا لجهله بأماكن الإقامة ذات المقابل المعقول، لتنهال عليه التعليقات بعرض المساعدة عليه إما من خلال توفير وسيلة مواصلات أو مكان للإقامة وغيرها من الردود بأرقام هواتف أصحابها.





ونشر الأب كلمات بسيطة يعلن فيها عن رغبته في المساعدة بالمعلومات، حتى تفاجأ بعلاقات أقوى من الصداقة وصلة الرحم عبر التعليقات، منهم محمود محمد الذي كتب أرقام هاتفه عارضا عليه مساعدته : "معايا عربية هوديك التجمع وأرجعك مجانا"، أما معتز محمد فقد ساعده بوصف الطريق بالإضافة إلى عرض عليه الإقامة معه وإضافة رقمه، وكتب: "لو هتبات كلمني ومتشيلش هم حاجة .. رببنا يشفيها".





ولم يختلف الأمر عند بلال الشافعي الذي أعلن مساندته للأب في الغربة، بإضافة رقمه في تعليق، "ده رقمي لو احتجت حاجة ومتشيلش هم حاجة خالص"، ليتدخل بعد ذلك أحد سكان منطقة التجمع وعرض عليه الإقامة معه في منزله في التجمع، وكتب محمد يوسف: "الحمدلله الكثير جاوبوا على سؤال.. أخبرني ما مشكلة ابنتك الصحية ولماذا تأتي إلى طبيب بعيد بهذ الشكل وسأستطيع مساعدتك وأدعوك للإقامة بمنزلي فور وصولك ولا داعي لفندق او لوكاندة".





المساعدات عن طريق الإنترنت تكون في الكثير من الحالات غير موثوقة، هذا ما دفع بلال الشافعي أحد أعضاء الجروب لعرض المساعدة على الأب الصعيدي، للتأكد أولا من مصداقية الحالة، وقال في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» أن رقم هاتفه الذي كتبه مخصص للمساعدات وهو رقم آخر بخلاف رقمه الشخصي.





وتابع الشافعي صاحب الـ 40 عاما أنه اعتاد مساعدة الغير لفترة طويلة منذ فترة الدراسة بالجامعة، "حبيت أرد الجميل عشان ناس ساعدوني زمان"، مما دفعه لاستغلال كل ما هو متوفر في محيطه لمساعدة الغير، "كلنا أدوات لبعض"، وتتم المساعدة الذي يقدمها بشكل منظم غير عشوائي، من خلال التواصل أولا مع المسئول (الأمن) والذي بدوره يتحقق من الحالة والأوراق ثم بعد ذلك يظهر دور بلال في المساعدة.





وتبرع، بإقامة، وحضانة، ولبن للأطفال، وغيرها من المساعدات التي تبدو بسيطة للبعض أما في نظر من يحتاجها فهى تعد نهاية المطاف،





واضاف بلال: "دي كلها حاجات بسيطة ونقدر نتعاون ونوفرها لغيرنا"، التعاون عبر الجروب أمرا ليس جديدا عليه، حيث سخر نفسه لتقديم المساعدات للمصريين في الغربة خلال سنوات عمله بإحدى دول الخليج، وقال: "أنا وأصدقائي في الغربة دشنا جروب وكنا بنساعد من خلاله أي مصري جاي نوفر له سكن وأكل لغاية ما يستلم الشغل.. وعموما لازم نتكاتف لأن ده من فضل الله علينا".