استجابة لـ أحمد موسى| حل مشكلة تكدس أولياء الأمور أمام معامل تحليل الأنيميا بكفر الزيات

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تحدث أمس عن الزحام أمام معامل تحليل الأنيميا و التقزم فى كفر الزيات.





وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة الصحة والقائمين بكفر الزيات وفرا معملين وتم حل المشكلات.





وعرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا من أمام المعامل، والتى ظهر ان الزحام الذي كان متواجدا أمس انتهى، وتم توزيع المواطنين على المعامل.





وقالت فايزة راغب مير الإدارة العامة للتأمين الصحى بكفر الزيات، أنه تم الكشف على 36 ألف طالب ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي.





ولفت أحمد موسى إلى أن المسئولين استجابوا للبرنامج وتم حل المشكلة فى يوم واحد.





عرض الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، أمس الثلاثاء، مقطع فيديو لتكدس وزحام أولياء الأمور أمام أحد المعامل في كفر الزيات لاجراء تحاليل السمنة والتقزم لأبنائهم.





قال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن مبادرة الانيميا والتقزم امتداد لمبادرة 100 مليون صحة، مضيفا أن لجنة العلاج الوقائي ستتوجه لمعمل كفر الزيات غدا لحل الأزمة.





وأضاف وكيل وزارة الصحة بالغربية، أنه سيتم التعاقد مع معامل أخرى من أجل إجراء تحاليل الانيميا والتقزم بكفر الزيات.









وقال موسى، إنه :"ازاي يتم هذا الامر بالشكل ده وليه في معمل واحد والمفروض ميكونش بالشكل ده، واللي بيحصل ازاي يحصل واحنا في أزمة فيروس كورونا المستجد ولازم يكون في طرق أفضل من كدا".





وناشد الإعلامي أحمد موسى، الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، بتخصيص أكثر من معمل لاجراء التحاليل وليس معمل واحد فقط، قائلا :"عايزين نريح الناس، والناس تقف بالساعات علشان تعمل التحاليل".





وتساءل مقدم برنامج على مسئوليتي، أنه :"لماذا يتم تخصيص معمل تحاليل واحد فقط للسمنة والتقزم بكفر الزيات"، متابعا أنه :"إحنا في زمن الكورونا وتيجي من عندنا احنا المشكلة طب ازاي يا وزارة الصحة".







