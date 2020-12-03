لمواجهة الموجة الثانية.. تعرف على خطة صحة البحيرة للحد من انتشار فيروس كورونا.. شاهد

تشهد محافظة البحيرة، استعدادات مكثفة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة المصرية.





وأكد الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، في حوار لصدى البلد، أن المديرية على كامل الاستعداد لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، موضحًا أن يوجد خطة محكمة من وزارة الصحة يتم تنفيذها وفقًا للاحتياجات كل محافظة ومدى انتشار المرض فيها.





وأشار وكيل الوزارة، إلى أن هناك دعما كاملا من كافة الجهات المعنية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد سواء من المحافظة أو الوزارة أو المجتمع المدني، وذلك من خلال توفير كافة الأدوات اللازمة مثل ( الكمامات، المطهرات، الأكسجين، الأجهزة الطبية).





أوضح وكيل الوزارة، في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن محافظة البحيرة تسير الآن وفقًا لخطة المرحلة الأولى والتي تشمل تجهيز ٣ مستشفيات لاستقبال وحجز مصابي فيروس كورونا منهم (مستشفى كفر الدوار العام، مستشفى الحميات بدمنهور، مستشفى صدر دمنهور)، بالإضافة إلى قيام جميع المستشفيات بنطاق المحافظة بمرحلة الفرز التي تشمل إستقبال المرضى وتشخيصهم و تحويلهم إلى المستشفيات المتخصصة لعزل المصابين.





وأشار وكيل الوزارة، إلى أن مرحلة الفرز تعمل على تصنيف المريض إلى الآتي :-





- مرحلة أولى من المرض والتي لا تستدعي تحويل المريض إلى الحجر الصحي يتم إعطاء العلاج اللازم والمتابعة معه خلال فترة الحجر المنزلي.





- المرحلة الثانية من المرض والتي تحتاج إلى تحويل المريض إلى الحجر الصحي.





- المرحلة الثالثة والتي تستدعي حجز المريض داخل غرفة العناية المركزة بالحجر الصحى، مشيرًا إلى أن بعض مستشفيات الفرز يصل نسبة عملها إلي ٥٠ ٪ فقط.





أضاف وكيل الوزارة، أن المرحلة الثانية من خطة المديرية لمواجهة فيروس كورونا تشمل الاستعانة بتحويل مستشفيات أخري إلى حجر صحي منها (مستشفى رشيد، مستشفى إدكو، مستشفى الدلنجات)، موضحًا أن مستشفيات المرحلة الثالثة تحتوي على ٩٠ سرير لاستقبال مرضى كورونا، وتم تجهيز تلك المستشفيات لاستخدامها فور الدخول إلى تلك المرحلة.





وأشار محمود طلحة، إلي أن المرحلة الثالثة تشمل الاستعانة بجميع المستشفيات الحكومية والخاصة و الجامعي، مؤكدًا أن المديرية قادرة على مواجهة أي مرحلة من مراحل المرض، مشيرًا إلى أن القطاع الطبي اكتسب خبرة كبيرة في علاج ومواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.





أوضح وكيل الوزارة، أنه يوجد بعض الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يجب اتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وعدم الوصول إلى مرحلة الذروة والتي تشمل الآتي :-





- الالتزام بارتداء الواقيات الشخصية أثناء الخروج من المنزل.





- عدم التواجد في تجمعات علي قد الإمكان، والحد من التواجد في المناسبات المختلفة.





-الحفاظ على التباعد الإجتماعي بين المواطنين خلال فترة العمل.





-أتباع أساليب الغذائية السليمة والصحية لتقوية جهاز المناعة.





وأكد وكيل الوزارة، أنه حتى الآن لا يوجد مصل فعال يتم استخدامه لعلاج فيروس كورونا، مشيرًا إلي أن الدولة المصرية تشارك بقوة في تجارب المرحلة الثالثة التي تُعد المرحلة الامنه التي يتم بعدها تداول المصل على الفئات الأكثر عرضة أو خطورة، موضحًا أن يوجد معلومات مؤكدة أن الوزارة متعاقدة على كميات كبيرة بأسعار مناسبة مع الشركات المنتجة لشراء المصل الأكثر فاعلية وأمان، مؤكدًا إن استخدام المصل سوف يتم وفقًا لخطة الوزارة.





وأوضح وكيل الوزارة، حقائق بعض الشائعات المتداولة حول خطة علاج فيروس كورونا المستجد في المحافظة و التي تشمل الآتي :-





- عدم إرتفاع نسبة الإصابات في المحافظة، وأن الوضع مستقر حتى الآن.





- توفير أجهزة أكسجين وفقًا لاحتياج كل مستشفى، ولا يوجد أي نقص في المستلزمات الطبية.





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