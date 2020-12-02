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رياضة

لايبزيج يهزم باشاكهشير 4-3 .. ورين يخسر من كراسنودار في دوري الأبطال

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 10:29 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
حقق فريق لايبزيج الألماني انتصارًا صعبًا على إسطنبول باشاكشهير التركي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

بادر لايبزج بالتسجيل عبر لاعبه يوسف بولسن في الدقيقة 26، قبل أن يضيف زميله نوردي موكيلي الهدف الثاني في الدقيقة 43، ولكن عدنان قهوجي استطاع الهدف الأول للفريق التركي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.

وأحرز الإسباني داني أولمو الهدف الثالث في الدقيقة 66 ،لكن قهوجي تفوق على نفسه بتسجيله الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 72، 85.

وفي الدققة 92، أحرز ألكسنندر سولورت الهدف الرابع ليحقق لفريقه نقاط المباراة الثلاث.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد لايبزيج للنقطة التاسعة في المركز الثاني فيما توقف رصيد باشاكهشير عند 3 نقاط وودع المسابقة رسميًا.

وفي المجموعة الخامسة، فاز كراسنودار الروسي على رين الفرنسي بهدف نظيف.

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