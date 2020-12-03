7 ديسمبر .. "مواطنون فاعلون" ورشة تدريبية بـ إعلام القاهرة

تطلق كلية الإعلام جامعة القاهرة ، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت و الدكتورة هويدا مصطفى ورشة تدريبة تحت شعار " مواطنون فاعلون " وذلك بالتعاون مع المركز الثقافى البريطانى وبتمويل من الاتحاد الأوروبى .
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وذلك يوم الاثنين الموافق ٧ من ديسمبر الجارى ، وستكون المجموعة الأولى من الساعة ٩:٣٠ ص وحتى الساعة الواحدة ظهرا ، والمجموعة الثانية ستكون من ١:٣٠ ظ حتى ٤:٣٠ عصرا .
كما نوهت كلية الإعلام على من يريد المشاركة سرعة الإرسال على الصفحة الرسمية للكلية ، كما تمنح الكلية شهادات مشاركة معتمدة من الوحدة والمركز الثقافى البريطانى.
وكانت قد نظمت ادارة رعاية الشباب ( اللجنة الثقافية ) بكلية الإعلام جامعة القاهرة ، مسابقة كبيرة فى الشعر والقصة القصيرة و المقال ، خلال شهر نوفمبر لجميع الطلاب.
كما أعلنت إدارة رعاية الشباب، عن المكافأة المالية للحاصل على المركز الأول وهى 300 جنيه، والمركز الثانى 250 جنيها، والحاصل على المركز الثالث 200 جنيه ، اما الحاصل على المركز الرابع 150 جنيها.
وكانت قد أعلنت أعلنت كلية إعلام القاهرة ، برعاية د. محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة و د. هويدا مصطفى عميدة الكلية ، عن تنظيم وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، جاء ذلك بالتعاون مع المركز الثقافي البريطاني وبدعم من الاتحاد الأوروبى.
كما نوهت الكلية عن موعد الورشة التدريبية " للتوعية بمكافحة العنف ضد المرأة " ، يومى الأحد الموافق ١٥ والاثنين الموافق ١٦ من نوفمبر بقاعة المؤتمرات بالكلية.
يأتى ذلك إضافًة إلى ذلك تمنح كلية الاعلام ، المشاركين فى الدورة التدريبية شهادة معتمدة من الوحدة والمركز الثقافى البريطانى.
وللتسجيل بالورشة يجب على الطلاب التوجه الى وحدات الخدمات الطلابية بالدور الأول يومى الأربع والخميس، أو بإرسال صورة البطاقة والكارنيه على رسايل الصفحة للطلاب المهتمين بالشأن فقط.