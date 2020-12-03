ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

7 ديسمبر .. "مواطنون فاعلون" ورشة تدريبية بـ إعلام القاهرة

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 09:01 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
Advertisements
مريم عزت
تطلق كلية الإعلام جامعة القاهرة ، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت و الدكتورة هويدا مصطفى ورشة تدريبة تحت شعار " مواطنون فاعلون "  وذلك بالتعاون مع المركز الثقافى البريطانى وبتمويل من الاتحاد الأوروبى .


اقرأ أيضا:

وذلك يوم الاثنين الموافق ٧ من ديسمبر الجارى ، وستكون المجموعة الأولى من الساعة ٩:٣٠ ص وحتى الساعة الواحدة ظهرا ، والمجموعة الثانية ستكون من ١:٣٠ ظ حتى ٤:٣٠ عصرا .


كما نوهت كلية الإعلام على من يريد المشاركة سرعة الإرسال على الصفحة الرسمية للكلية ، كما تمنح الكلية شهادات مشاركة معتمدة من الوحدة والمركز الثقافى البريطانى.


وكانت قد نظمت ادارة رعاية الشباب ( اللجنة الثقافية )  بكلية الإعلام جامعة القاهرة ، مسابقة كبيرة فى الشعر والقصة القصيرة و المقال ، خلال شهر نوفمبر لجميع الطلاب. 

كما أعلنت إدارة رعاية الشباب، عن المكافأة المالية للحاصل على المركز الأول وهى 300 جنيه، والمركز الثانى 250 جنيها، والحاصل على المركز الثالث 200 جنيه ، اما الحاصل على المركز الرابع 150 جنيها. 

وكانت قد أعلنت أعلنت كلية إعلام القاهرة ، برعاية د. محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة و د. هويدا مصطفى عميدة الكلية ، عن تنظيم وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، جاء ذلك بالتعاون مع المركز الثقافي البريطاني وبدعم من الاتحاد الأوروبى.


كما نوهت الكلية عن موعد الورشة التدريبية " للتوعية بمكافحة العنف ضد المرأة " ، يومى الأحد الموافق ١٥ والاثنين الموافق ١٦ من نوفمبر بقاعة المؤتمرات بالكلية.

يأتى ذلك إضافًة إلى ذلك تمنح كلية الاعلام ، المشاركين فى الدورة التدريبية شهادة معتمدة من الوحدة والمركز الثقافى البريطانى.


وللتسجيل بالورشة يجب على الطلاب التوجه الى وحدات الخدمات الطلابية بالدور الأول يومى الأربع والخميس، أو بإرسال صورة البطاقة والكارنيه على رسايل الصفحة للطلاب المهتمين بالشأن فقط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وحدة مناهضة العنف ضد المرأة تنظم ورشة تدريبية بجامعة القاهرة

كلية إعلام القاهرة تعلن فتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا.. تفاصيل

إعلام القاهرة.. ننشر الأوراق المطلوبة للالتحاق بالكلية والبرامج المتاحة لطلاب الدراسات العليا

إعلام القاهرة تتبرأ من مسئول وكالة الإعلام السابق

للطلاب المحولين.. تعرف على موعد الدورة التدريبية بـ إعلام القاهرة

إعلام القاهرة تنظم ورشة تدريبية للطلاب ... تعرف على طريقة التسجيل بها ومميزات الاشتراك

ترشيحاتنا

للمرة الثالثة.. استمرار لغز الكتلة المعدنية بعد اختفائها وظهورها في مكان جديد

قصة بيجو 404.. تحفة كلاسيكية من زمن آخر.. صور

حدث ليلا.. الصحة تعلن قفزة كبيرة في وفيات وإصابات كورونا.. نجل وزير سابق يدهس شابا بسيارته بعد تعاطيه الحشيش.. حل الكنيست الإسرائيلي.. ونتنياهو يواجه انتخابات جديدة

تمارين رياضية لتعديل الانحرافات القوامية بالجسم من صباح البلد.. شاهد

في عيد ميلاده.. تفاصيل زواج عماد رشاد من فنانة معتزلة

مدير تطوير العشوائيات لأهالي مثلث ماسبيرو: محدش هيتظلم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة بيجو 404.. تحفة كلاسيكية من زمن آخر.. صور

مجرد رقم.. نجمات فوق الخمسين يتنافسن على أجمل فستان في حفل افتتاح مهرجان القاهرة

مريضة تصاب بـ هلاوس بعد تناول وجبة سوشي فاسدة.. وهذا ما اكتشفه الأطباء في معدتها