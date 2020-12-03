7 ديسمبر .. "مواطنون فاعلون" ورشة تدريبية بـ إعلام القاهرة

تطلق كلية الإعلام جامعة القاهرة ، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت و الدكتورة هويدا مصطفى ورشة تدريبة تحت شعار " مواطنون فاعلون " وذلك بالتعاون مع المركز الثقافى البريطانى وبتمويل من الاتحاد الأوروبى .









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وذلك يوم الاثنين الموافق ٧ من ديسمبر الجارى ، وستكون المجموعة الأولى من الساعة ٩:٣٠ ص وحتى الساعة الواحدة ظهرا ، والمجموعة الثانية ستكون من ١:٣٠ ظ حتى ٤:٣٠ عصرا .









كما نوهت كلية الإعلام على من يريد المشاركة سرعة الإرسال على الصفحة الرسمية للكلية ، كما تمنح الكلية شهادات مشاركة معتمدة من الوحدة والمركز الثقافى البريطانى.









وكانت قد نظمت ادارة رعاية الشباب ( اللجنة الثقافية ) بكلية الإعلام جامعة القاهرة ، مسابقة كبيرة فى الشعر والقصة القصيرة و المقال ، خلال شهر نوفمبر لجميع الطلاب.





كما أعلنت إدارة رعاية الشباب، عن المكافأة المالية للحاصل على المركز الأول وهى 300 جنيه، والمركز الثانى 250 جنيها، والحاصل على المركز الثالث 200 جنيه ، اما الحاصل على المركز الرابع 150 جنيها.





وكانت قد أعلنت أعلنت كلية إعلام القاهرة ، برعاية د. محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة و د. هويدا مصطفى عميدة الكلية ، عن تنظيم وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، جاء ذلك بالتعاون مع المركز الثقافي البريطاني وبدعم من الاتحاد الأوروبى.









كما نوهت الكلية عن موعد الورشة التدريبية " للتوعية بمكافحة العنف ضد المرأة " ، يومى الأحد الموافق ١٥ والاثنين الموافق ١٦ من نوفمبر بقاعة المؤتمرات بالكلية.





يأتى ذلك إضافًة إلى ذلك تمنح كلية الاعلام ، المشاركين فى الدورة التدريبية شهادة معتمدة من الوحدة والمركز الثقافى البريطانى.







