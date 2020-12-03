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حوادث

حبس فتاة روجت فيديوهاتها المنافية للآداب عبر تطبيق إلكتروني

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 01:01 ص
ضبط فتاة
ضبط فتاة
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس فتاة 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بإنشاء العديد من الحسابات على أحد التطبيقات الإلكترونية على شبكة الإنترنت، وقيامهما من خلال تلك الصفحات بعمل بث مباشر لمقاطع فيديو منافية للآداب مع متابعيها مقابل حصولها على مبالغ مالية. 

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط الفتاة واعداد تقرير مفصل عنها للوقوف على ملابساتها الحقيقية.

وكان رجال الأمن تمكنوا من ضبط فتاة قامت بإنشاء العديد من الحسابات على أحد التطبيقات الإلكترونية على شبكة الإنترنت، وقيامهما من خلال تلك الصفحات بعمل بث مباشر لمقاطع فيديو منافية للآداب مع متابعيها مقابل حصولها على مبالغ مالية. 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، قيام إحدى الفتيات بإنشاء العديد من الحسابات على أحد التطبيقات الإلكترونية على شبكة الإنترنت وقيامهما من خلال تلك الصفحات بعمل بث مباشر لمقاطع فيديو منافية للآداب مع متابعيها مقابل حصولها على مبالغ مالية. 

وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وتبين أنها بدون عمل ومقيمة بالشروق لها معلومات جنائية.

بمواجهتها أقرت بنشاطها المؤثم وضبط وبحوزتها هاتف محمول واسطوانة مدمجة محمل عليها مجموعة من فيديوهات المتهمة يؤكد نشاطها المؤثم، واتُخذت الإجراءات القانونية .

وكانت إدارة حماية الآداب بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت أيضا من ضبط سيدتين وفني حاسب آلي لاثنين منهما معلومات جنائية" ، حال تواجدهم بعابدين لقيامهم بإنشاء صفحة على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي والتواصل مع الرجال لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالي، وضبط بحوزتهم 3 هواتف محمولة ومبلغ مالي.
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