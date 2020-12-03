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حوادث

حبس 8 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار في الجمالية

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 03:00 ص
حبس
حبس
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس 8 اشخاص، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم  بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل وكالة خشب كائنة بدائرة قسم شرطة الجمالية.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة والمتهمين واعداد تقرير مفصل عنها للتوصل لملابسات الواقعة.

وكانت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة -عقب تقنين الإجراءات- تمكنت من ضبط 8 أشخاص حال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل وكالة خشب كائنة بدائرة القسم.

يأتي ذلك فى اطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط مرتكبى جرائم التنقيب عن الآثار.

وعثر بداخلها على حفرة (بقطر 20 متر وعمق 5 متر ) والأدوات المستخدمة فى عملية الحفر والتنقيب .

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط ، إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

فالمادة 49 بالدستور تلزم  الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر  إهداء أو مبادلة أى شئ منها، وأن  الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

وأن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في الماده مادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

وأن القانون يعاقب المتورطين بتلك الجريمة  بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه، أو  أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
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