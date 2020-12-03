البورصة المصرية ترتفع 4% خلال شهر نوفمبر

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات شهر نوفمبر الماضي، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس 30" بنسبة 4.07%، ليغلق عند مستوى 10،943.35، كما صعد المؤشر الثانوي "إى جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 9.1%، مغلقا عند مستوى 2.040.86 نقطة، فى الوقت الذي سجل فيه مؤشر "S&P" ارتفاعا بنحو 10.45% مغلقا عند مستوى 1.759.77 نقطة، ما ساهم في ارتفاع المؤشر الأوسع نطاقا "إى جى إكس 100" بنسبة 8.76% مغلقا عند مستوى 2.983.83 نقطة.





بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال الشهر الماضي نحو 56.6 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 11.058 مليون ورقة منفذة على 1.009 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 47.9 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 7.005 مليون ورقة منفذة على 793 ألف عملية خلال الشهر قبل الماضي.





ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 31.1 مليار جنيه خلال تعاملات شهر نوفمبر الماضي، مسجلا مستوى 636.5 مليار جنيه، مقابل 605.4 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي.

واستحوذت الأسهم على 59.02% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 40.98% خلال الشهر.





وسجلت تعاملات المصريين نسبة 82.3% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.3% والعرب على 6.4%، بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 997.9 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 215.7 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.



