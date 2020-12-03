جامعة حلوان تستضيف مصطفى الفقي في ندوة بعنوان "ماذا يدور حولنا" اليوم

تستضيف جامعة حلوان، المفكر السياسي ومدير مكتبة الإسكندرية الدكتور مصطفى الفقي، في ندوة تثقيفية بعنوان "ماذا يدور حولنا" اليوم ، في تمام الساعة 11 صباحًا بحرم الجامعة بحلوان.





وأشار الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إلى أن ندوة الدكتور مصطفى الفقي تأتي في إطار الموسم الثقافى للجامعة.





جدير بالذكر أنه من أبرز تصريحات المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي مؤخرا ، تلك التصريحات التي قال خلالها: بمفهوم الانتماء إلى الوطن "أنا وطني" كما أنني عملت مع نظم مختلفة وأثناء العصر الناصري كنت شابا في منظمة الشباب، ودبلوماسيًّا صغيرًا.





وأضاف "الفقي"، "أثناء عصر الرئيس الراحل السادات كنت دبلوماسيا في لندن، ومن ثم بعد ذلك في الهند"، لافتا إلى أن أيام الرئيس حسني مبارك كنت أعمل دبلوماسيا في الخارجية، وبعدها سكرتيرا له، ثم سفيرا وبعدها دخلت البرلمان".





وأكمل الفقي تصريحاته قائلا : أن مهنتي هي التعامل مع النظم القائمة لأنني لست طبيبا أو مهندسا، والإنسان يجب أن يقف على أرضية وطنية، لافتا إلى أن معظم الأنظمة في العالم العربي تخون من يختلف معها.





وتابع الفقي قائلا : أنه بمفهوم الانتماء للأرض المصرية فهو وطني وعمل مع 3 رؤساء في مصر وكان الانتماء الوحيد للبلد.





كما نفى الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، التصريحات المنسوبة له حول التعليم في مصر.





وقال الدكتور مصطفى الفقي في بيان له ، ما نسبته له بعض مواقع التواصل الاجتماعي إنه قال (إن التعليم المجاني في الجامعات أفرز الملايين من العاطلين في مصر).





وأكد الفقي أنه لم يتطرق لهذا الموضوع ولا صلة له بهذا التصريح من قريب أو من بعيد، مطالبا بتحري الدقة والأمانة والنقل عن الآخرين.



