إصابة شخصين صدمتهما سيارة أثناء عبور الطريق بدمنهور

أصيب شخصان، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إثر الاصطدام بسيارة أثناء عبورهما الطريق أمام كوبري سلامة بمنطقة فلاقة التابعةلمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.





تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من قسم شرطة دمنهور، يفيد بوصول بلاغ من مستشفى العام باستقبال شخصين مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إثر الاصطدام بسيارة أثناء عبوره الطريق بنطاق المركز، تم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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يذكر أن لقي شاب مصرعه، إثر غرقه داخل بئر بمزرعة العجيز أثناء عمله بمركز النوبارية بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة النوبارية يفيد بوصول بلاغ من المستشفى العام باستقبال جثة " أحمد. ص. خ 35 سنة" ، إثر غرقه داخل بئر بمزرعة العجيزي أثناء عملة.

وتم حفظ الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتحرير محضر بالواقعة.

يذكر أن قرية كوم الفرج بمركز أبو المطامير، شهدت صباح اليوم الأربعاء، نشوب حريق في محطة تقوية شبكة محمول، في ظروف غامضة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغ من الأهالي يفيد بنشوب حريق هائق في محطة تقوية شبكة محمول في ظروف غامضة ، في قرية كوم الفرج التابعة لمركز أبو المطامير.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة والسيطرة علي الحريق، وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ويذكر أيضا اصيب 4 أشخاص، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اثر حادث انقلاب سيارة ملاكي، الجمعة الماضية، علي الطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين إنقلاب السيارة الملاكي بسبب السرعة الزيادة.

وأسفر عن ذلك إصابة 4 أشخاص هم:- "مصطفي محمود محمد 18 سنة، رمضان محمد احمد 40 سنة، طارق محمد نبيل 40 سنة، احمد مصطفي عبد العاطي 27 سنة"، جميعم مقيمين في القاهرة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم و تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ويذكر أيضا أصيب 3 أشخاص، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أثر حادث تصادم سيارة ملاكي مع توكتوك، أمام قريه صفط الحريه علي الطريق الزراعي اتجاه القاهره، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث سير علي الطريق الزراعى أمام مدخل مركز إتياي البارود.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين تصادم سيارة ملاكي مع توكتوك، أسفر عنه إصابة "مهدي منصور فتيان 65 سنة،

، عطيه محمود علي فتياني 32 سنة، سميح منصور فتياني 63 سنة"، تم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم و تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما لقى شخص مصرعه، مساء أمس، أسفل عجلات القطار في مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، خلال عبوره مزلقان سكك حديد، دون الإلتزام بإشارة مرور القطار، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم شخص بقطار

أسفل الكوبري العلوي بمركز كوم حمادة.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين مصرع شخص مجهول الهويه تحت عجلات القطار خلال عبوره مزلقان سكك حديد، دون الإلتزام بإشارة مرور القطار، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إتياي البارود تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.