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فيديوجراف.. إطلالات النجمات في مهرجان القاهرة الـ42

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 06:00 م
صدى البلد
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منار شعبان
أقيم أمس حفل افتتاح الدورة الـ 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط إجراءات احترازية مشددة، وحرص على التواجد عدد من النجوم منهم الإعلامية بوسي شلبي، والفنان محمد فراج، والمخرج أمير رمسيس، تامر حسني، يسرا، منة شلبي، أحمد السقا، أروى جودة.  

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مهرجان القاهرة يلتزم بتطبيق الإجراءات الإحترازية وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول اطلالات النجمات خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ42 من خلال الفيديوجراف التالي.
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