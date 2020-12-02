برباعية جيرو.. تشيلسي يكتسح إشبيلية في دوري الأبطال

وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي:

في حراسة المرمى: ميندي

خط الدفاع: أزبيلكويتا - روديجير - كريستنسن - إيميرسون

خط الوسط: جورجينيو - كوفاسيتش - هافرتز

خط الهجوم: هودسون أودوي - بولوسيتش - أولفييه جيرو





ونشر نادي برشلونة الإسباني بيانًا عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أكد فيه بأن نتيجة المسحة التي خضع لها سيرجيو روبيرتو للكشف عن فيروس كورونا جاءت إيجابية، لتتأكد إصابته بالفيروس المتفشي.





وأشار نادي برشلونة في بيانه بأن اللاعب في صحة جيدة ويخضع للعزل المنزلي، وتم إخبار كل من خالطهم والسلطات الرياضية في البلاد.





يذكر أن سيرجيو روبيرتو تعرض للإصابة في عضلة الفخذ الأيمن في المباراة التي جمعت فريقه يوم 21 نوفمبر الماضي، بنظيره أتلتيكو مدريد في بطولة الدوري الإسباني.





ويخضع روبيرتو في الوقت الحالي للعلاج، ومن المتوقع أن يتغيب بسبب الإصابة لمدة تصل للشهرين.

وأصيب سيرجيو روبيرتو، الظهير الأيمن لنادي برشلونة الإسباني، بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".