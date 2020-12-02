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رياضة

برباعية جيرو.. تشيلسي يكتسح إشبيلية في دوري الأبطال

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 11:57 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
فاز فريق تشيلسي الإنجليزي على نظيره إشبيلية الإسباني بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

أحرز هدف اللقاء االأول ، المهاجم الفرنسي أولفييه جيرو في الدقيقة الثامنة، ليتقدم لتشيلسي بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، عاد جيرو ليضيف الهدف الثاني له ولتشيلسي في الدقيقة 54، ليضيف بعدها الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتينن 74، 83، ويقود فريقه لتحقيق انتصار عريض على إشبيلية.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد تشيلسي للنقطة 13 في المركز الأول،، وتوقف رصيد إشبيلية عند 10 نقاط في المركز الثاني.

علن فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره إشبيلية الإسباني، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي:

في حراسة المرمى: ميندي

خط الدفاع: أزبيلكويتا - روديجير - كريستنسن - إيميرسون

خط الوسط: جورجينيو - كوفاسيتش - هافرتز

خط الهجوم: هودسون أودوي - بولوسيتش - أولفييه جيرو

وأصيب سيرجيو روبيرتو، الظهير الأيمن لنادي برشلونة الإسباني، بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

ونشر نادي برشلونة الإسباني بيانًا عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أكد فيه بأن نتيجة المسحة التي خضع لها سيرجيو روبيرتو للكشف عن فيروس كورونا جاءت إيجابية، لتتأكد إصابته بالفيروس المتفشي.

وأشار نادي برشلونة في بيانه بأن اللاعب في صحة جيدة ويخضع للعزل المنزلي، وتم إخبار كل من خالطهم والسلطات الرياضية في البلاد.

يذكر أن سيرجيو روبيرتو تعرض للإصابة في عضلة الفخذ الأيمن في المباراة التي جمعت فريقه يوم 21 نوفمبر الماضي، بنظيره أتلتيكو مدريد في بطولة الدوري الإسباني.

ويخضع روبيرتو في الوقت الحالي للعلاج، ومن المتوقع أن يتغيب بسبب الإصابة لمدة تصل للشهرين.
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