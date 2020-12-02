محامي الراحل عمرو فهمي: «حارب الفساد في ريعان شبابه».. فيديو

قال عبد الله محمد، محامي الراحل عمرو فهمي سكرتير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، إن الراحل حارب الفساد في ربوع عمره، وقدم استقالته من قبل أثناء رئاسة الكاميروني عيسى حياتو، رئيسًا لـ«كاف».
وأضاف محمد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن عمرو فهمي، بعدما تقدم باستقالته من منصبه في كاف، تواصل معه أحمد أحمد لتولي مهمة سكرتارية الاتحاد الإفريقي، مشيرًا إلى أن رئيس كاف تمت إدانته بمخالفات عديدة وصارخة، وتم التحقيق معه في فرنسا لكنه لم يعتقل وقتها لعدة أسباب قانونية وسياسية.
وتابع محامي الراحل عمرو فهمي، أن الأخير لم يوجه صراحة الإدانة لأحمد أحمد على الساحة، ولكنه قدم بلاغا شرح خلاله مدى الظلم الواقع على إفريقيا ومصر بالتحديد أبرزها عوائد البث التليفزيوني، مشيرًا إلى أن عمرو فهمي كان أمله أن تحصل على نسبة أكبر من أرباح العقود التلفزيونية، وتقدم بعدها ببلاغ لعدم استجابة أحمد أحمد الذي بدأ يلاحق الراحل عمرو فهمي.
واختتم حديثه، أن عمرو فهمي كان يحارب الفساد في «كاف» دون خوف رغم أن مرتبه جيدًا ويكفيه للعيش، لكنه كان متمسكًا بمقولة يرددها دائمًا: «ما خلقنا للمال ولكن خلقنا للعمل بنزاهة»، وكان دائمًا ما يرفض التقدم ببلاغ ضد من يسبونه ويشككون فيه، قائلًا: «ربنا هينصرني عليهم» وبالفعل جاء النصر من عند الله على أحمد أحمد بإدانته بمخالفات عديدة.
هاني حتحوت: "عمرو فهمي قالي لو ماتكلمتش عن الفساد هتكون مشارك في انتشاره"الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 02:02 ص
وكشف الإعلامي هاني حتحوت عن أن الراحل عمرو فهمي المدير التنفيذي السابق للـ"كاف"، تحدث معه عن ضرورة الحديث عن فساد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" من أجل القضاء عليه.
وقال حتحوت في مداخلته ببرنامج أوضة اللبس رفقة الإعلامي أحمد حسام ميدو فى وقت سابق : " الراحل عمرو فهمي تحدث معي أنني لابد أن أتحدث عن الفساد، وفي حال عدم الحديث؛ سأكون مشاركا في انتشار فساد الاتحاد الإفريقي"
وأضاف: "بالفعل عقدت جلسة مع أحمد جلال رئيس تحرير البرنامج؛ من أجل الاتفاق على الأمور الذي من الممكن أن يتم عرضها".
وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن الغرفة القضائية بلجنة القيم المستقلة فرضت الإيقاف لمدة خمسة أعوام عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم على أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف).
وأوضح الفيفا في بيان نشره بموقعه على الإنترنت أنه بعد جلسة استماع مطولة، قضت الغرفة القضائية، بناء على المعلومات التي جمعتها غرفة التحقيق، بأن أحمد أحمد قد أخل بواجب الولاء، وانتهك اللوائح وقدم هدايا ومزايا أخرى، وأساء إدارة الأموال واستغل منصبه كرئيس للكاف، طبقا لما تنص عليه لوائح القيم لدى الفيفا.
وأضاف البيان: "وبالتالي، خلصت الغرفة القضائية إلى أن أحمد أحمد انتهك المواد 15 و 20 و 25 من النسخة الحالية من لوائح القيم لدى الفيفا، وكذلك المادة 28 من نسخة 2018، وعاقبته بالإيقاف عن ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم (إدارية أو رياضية أو غيرها) على المستويين المحلي والدولي لمدة خمس سنوات، إلى جانب تغريمه 200 ألف فرنك سويسري."
وجاء في البيان: "تعلق التحقيق في سلوك أحمد أحمد في منصبه كرئيس للكاف خلال الفترة ما بين 2017 و2019 بالعديد من قضايا الحوكمة الخاصة بالكاف، بما في ذلك تنظيم وتمويل رحلات الحج والعمرة إلى مكة، ومشاركته في تعاملات الكاف مع شركة /تاكتيكال ستيل/ للمعدات الرياضية، وأنشطة أخرى."
وجاء في ختام البيان: "تم إخطار أحمد أحمد ببنود القرار اليوم، وهو التاريخ الذي يبدأ فيه تنفيذ عقوبة الإيقاف."