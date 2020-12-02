محامي الراحل عمرو فهمي: «حارب الفساد في ريعان شبابه».. فيديو

قال عبد الله محمد، محامي الراحل عمرو فهمي سكرتير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، إن الراحل حارب الفساد في ربوع عمره، وقدم استقالته من قبل أثناء رئاسة الكاميروني عيسى حياتو، رئيسًا لـ«كاف».





وأضاف محمد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن عمرو فهمي، بعدما تقدم باستقالته من منصبه في كاف، تواصل معه أحمد أحمد لتولي مهمة سكرتارية الاتحاد الإفريقي، مشيرًا إلى أن رئيس كاف تمت إدانته بمخالفات عديدة وصارخة، وتم التحقيق معه في فرنسا لكنه لم يعتقل وقتها لعدة أسباب قانونية وسياسية.





وتابع محامي الراحل عمرو فهمي، أن الأخير لم يوجه صراحة الإدانة لأحمد أحمد على الساحة، ولكنه قدم بلاغا شرح خلاله مدى الظلم الواقع على إفريقيا ومصر بالتحديد أبرزها عوائد البث التليفزيوني، مشيرًا إلى أن عمرو فهمي كان أمله أن تحصل على نسبة أكبر من أرباح العقود التلفزيونية، وتقدم بعدها ببلاغ لعدم استجابة أحمد أحمد الذي بدأ يلاحق الراحل عمرو فهمي.





واختتم حديثه، أن عمرو فهمي كان يحارب الفساد في «كاف» دون خوف رغم أن مرتبه جيدًا ويكفيه للعيش، لكنه كان متمسكًا بمقولة يرددها دائمًا: «ما خلقنا للمال ولكن خلقنا للعمل بنزاهة»، وكان دائمًا ما يرفض التقدم ببلاغ ضد من يسبونه ويشككون فيه، قائلًا: «ربنا هينصرني عليهم» وبالفعل جاء النصر من عند الله على أحمد أحمد بإدانته بمخالفات عديدة.



