تجديد إيفاد أحد أئمة الأوقاف المتميزين للعمل بإحدى جامعات السنغال

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأربعاء تجديد إيفاد الشيخ محمود عبد البديع إبراهيم محمد إمام وخطيب بأوقاف أسيوط للعمل بجامعة شيخ انتاديوب بجمهورية السنغال .





يأتي ذلك في ضوء اهتمام الدولة المصرية بعمقها الأفريقي، وفي إطار المستوى المتميز الذي وصل إليه أئمة الأوقاف إلى الدرجة التي أهلت نخبة من المتميزين منهم للعمل بالجامعات، في ضوء طلب هذه الجامعات لإيفاد بعض أئمة الأوقاف للعمل بها.





وعقدت وزارة الأوقاف برنامج “ندوة للرأي” بعنوان: “الالتزام بالإجراءات الوقائية مطلب شرعي ووطني وصحي” بمبنى الإذاعة والتليفزيون ، تحدث فيها الدكتور أسامة فخري الجندي مدير عام المساجد الحكومية ، والدكتورة هالة عبد العزيز محمد مدير الاتفاقات الدولية بالمجلس القومي للسكان.





وفي بداية كلمته أكد أسامة فخري أن الحفاظ على النفس يلزمه اتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية، وهذه الإجراءات الوقائية لم تأت عبثًا ، بل هي نتيجة لمجموعة من الطاقات الفكرية ، والقدرات الذهنية ، والعمليات العقلية التي يتم اتخاذها نحو شيء أو موقف أو حدث ما ، وذلك عن طريق رفع الواقع بدقة متناهية من خلال أهل الاختصاص ، مع اختيار رصين بين البدائل المتاحة ، وتقديمٍ وترتيبٍ بينها ؛ لنصل في النهاية إلى مجموعة من الإجراءات الوقائية الضابطة والتي هدفها وغايتها حفظ النفس من كل أذى، وقد وجهنا القرآن الكريم للحفاظ على النفس يقول الله تعالى : ” وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ”.



