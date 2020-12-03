عروض «بيت الفنون» تضيء البالون والسيرك القومي بالعجوزة ومايو

صرح المخرج عادل عبده، رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، بأن فرق البيت تعمل جميعها بكل طاقتها على قاعتى محمود رضا وصلاح جاهين بمسرح البالون، إلى جانب مقر السيرك القومى بالعجوزة وقريبا فى مقره بمدينة 15 مايو.





وأوضح المخرج عادل عبده، أن السيرك القومى برئاسة الفنان وليد طه، يقدم برنامج بمقره بالعجوزة يضم أكثر من ١٣ فقرة فنية من أقوى وأخطر فنون السيرك يوميا ٨ م عدا يوم الأربعاء من كل أسبوع، إلى جانب أن سيرك مدينة ١٥ مايو يستعد حاليا لتقديم برنامجه قريبا أيام (الأربعاء والخميس والجمعة) من كل أسبوع .





وأضاف رئيس بيت الفنون، أن مسرح البالون يعرض حاليا يوميا عدا يوم الثلاثاء، فى التاسعة مساء مسرحية فنان الشعب "سيد درويش" بقاعة محمود رضا، وفى السابعة والنصف مساء يعرض مسرحية "لحظة حب" بقاعة صلاح جاهين، والعرضان يشهدان إقبالا جماهيريا كبيرا .





وأشار عبده إلى أن مسرح البالون سيشهد حفلات لأعرق الفرق الفنية بالبيت، وهما "الفرقة القومية للفنون الشعبية" برئاسة المخرج هانى النابلسى، اعتبارا من ٩ ديسمبر ولمدة ١٥ يوما، يليها فرقة "رضـــــــا" برئاسة الدكتور محمود صلاح، اعتبارا من ٢٠ ديسمبر ولمدة ١٥ يوما، حيث تقدم الفرقتان باقة متنوعة من أشهر استعراضاتها الفنية.





وشهد البيت الفني للمسرح، الشهر الماضي نشاط بعرض عدد من المسرحيات لكبار الفنانين على مختلف المسارح.





فعلى المسرح القومي بالعتبة ‎في تمام الساعة الثامنة مساء‎ تعرض مسرحية "المتفائل" ‎‎من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام امام.





وعلى مسرح الطليعة في تمام السابعة مساء تعرض مسرحية "يوم أن قتلوا الغناء"، والتي تدور حول صراع ما بين أخوين فى رحلة البحث عن سبب الوجود وسر الكون والصراع الدائر بين روح التسامح والحب من ناحية، والتعصب والكراهية من ناحية أخرى.





العرض من بطولة ياسر صادق، شادي سرور، طه خليفة، محمد ناصر، ألحان المهدي، هايدي رفعت، حمادة شوشة، آداء صوتي للنجم نبيل الحلفاوي، موسيقى أحمد نبيل، ديكور محمد سعد، ملابس مروة منير، تعبير حركي عمرو باتريك، تأليف محمود جمال، إخراج تامر كرم.





وعلى المسرح العائم الصغير بالمنيل في تمام السابعة مساء تعرض مسرحية "أفراح القبة"، عن رواية الكاتب نجيب محفوظ، العرض بطولة عبدالمنعم رياض، محمد تامر، سمر علام، فاطمة عادل، حمزة رأفت، مينا نبيل، أحمد صلاح، محمد عبدالقادر، جيهان أنور، يوسف مصطفى، مينا نادر، جورج أشرف، هايدى عبدالخالق، عبير الطوخي، أحمد عباس، باسم سليمان، مارتينا روؤف، حسام علاء، هدير طارق، ديكور وتصميم إضاءة عمرو الأشرف، تصميم أزياء عبير بدراوي، موسيقي وألحان أحمد نبيل، تصميم حركى مناضل عنتر، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور.





وعلى مسرح أوبرا ملك برمسيس يتم عرض مسرحية "أحوال شخصية"، والذي يتناول حكايات نسائية من خلال ممثلات يسردن معاناتهن التى تسببت في تحولهن من بشر إلى تماثيل، الحكايات تتناول فئات وطبقات مختلفة من المجتمع، كما يطرح العرض مشكلات المرأة فى المجتمع من خلال قهر المرأة للمرأة وهو منظور جديد يناقشه العرض.





عرض "أحوال شخصية" بطولة لمياء جعفر، ندا عفيفي، راماج، تأليف وأشعار ميسرة صلاح الدين، موسيقى وألحان حازم الكفراوي، ديكور وأزياء أحمد سلمان، إضاءة عز حلمي، غناء بسمة البنداري، وإخراج أشرف حسني.



