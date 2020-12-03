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مرأة

بفستان شفاف.. دينا فؤاد بزيادة وزن ملحوظة في مهرجان الجونة السينمائي

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 02:13 ص
دينا فؤاد
دينا فؤاد
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آية التيجي
ظهرت الفنانة دينا فؤاد على الريد كاربت في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42، وتألقت بإطلالة أنيقة ومميزة باللون الأسود ولكن بدا عليها الوزن الزائد.

وأطلت دينا فؤاد، بفستان طويل هاي كول باللون الأسود بأكمام طويلة شفافة من الدانتيل، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وقامت دينا فؤاد، برفع خصلات شعرها السوداء الطويل إلى الوراء "ذيل حصان" منسدل على ظهرها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت دينا فؤاد فى المكياج على الألوان الهادئة التى تبرز جمال عينيها؛ حيث اختارت وضع الآي لاينر والمايكرا والآي شادو الناعم، مع وضع اللون الكمشيري كأحمر شفاه.

ولم تتكلف دينا فؤاد  في وضع الكثير من الإكسسوارات، حيث اكتفت باختيار قرطين ناعمين باللون الذهبي وخاتم باللون الفضي.

وافتتحت مساء أمس، الأربعاء، الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط إجراءات احترازية مشددة، يلتزم المهرجان بتطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء.

وأعرب رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي، عن سعادته وفخره، بما أنجزه فريق "القاهرة السينمائي" خلال الدورة 42، مؤكدا أنه لم يفقد الأمل يوما بأنها ستقام بصورتها المعتادة على أرض الواقع، رغم الضغوط والتحديات الكبيرة التي فرضها فيروس كورونا، سواء على صناعة السينما في العالم أو على حركة الطيران.

ووعد "حفظي"، جمهور القاهرة بتقديم برنامج متميز تم اختيار كل أفلامه بعناية شديدة، مشيرا إلى أن فريق البرمجة استطاع هذا العام أن يضم 84 فيلما من أحدث وأهم انتاجات 2020، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و10 أفلام مصرية، بالإضافة إلى أكثر من 10 أفلام حصدت أرفع جوائز المهرجانات الكبرى خلال عام 2020، مشيدا في الوقت نفسه بالنجاح الكبير الذي تحققه عاما بعد عام منصة "أيام القاهرة لصناعة السينما"، والدعم الذي تقدمه لصناعة السينما، سواء بالورش والمحاضرات والحلقات النقاشية أو بالدعم المادي عبر ملتقى القاهرة السينمائي، والذي يزيد هذا العام عن 250 ألف دولار.

وحرص "حفظي" على التوجه بالشكر لكل وسائل الإعلام المحلية والدولية، على دعمها المستمر ووقوفها إلى جانب مهرجان القاهرة السينمائي، لإنجاز هذه الدورة الصعبة، والعبور بها إلى بر الأمان.

ويشهد حفل الافتتاح، الذي تنقله على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضا الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.
دينا فؤاد دينا فؤاد
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