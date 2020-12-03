اختراع جديد لمراقبة الحالة المزاجية للموظفين في بيئة العمل

كشفت قناة الغد عن اختراع لشركة مايكروسوفت مهمته الوحيدة مراقبة الموظفين عن طريق تسجيل لغة الجسد وتعبيرات الوجه.





وأضاف التقرير: "كم مرة ذهبت فيها إلى العمل وأنت فى حالة مزاجية سيئة أو شعرت فيها بالملل تلك التقلبات المزاجية ربما تستطيع إخفائها من خلال التفوه ببعض الحجج".





وأوضح أن النظام الجديد يعتمد على كاميرات وأجهزة استشعار وبرمجيات تساعد أرباب العمل على تحليل عدد المرات التى يتحدث فيها الموظفون خلال الاجتماعات ومراقبة انخفاض الإنتاجية بالإضافة إلى مقارنة نتائج الموظفين خلال الوقت الذي يقضونه فى إرسال الرسائل النصية وتصفح الإنترنت لكن هذا النظام تمت إدانته لأنه يعتبر شكلا من أشكال مراقبة بيئة العمل وسيؤثر على الحياة اليومية لملايين الموظفين فيما اعتبره باحثون خطوة إلى الوراء بالنسبة لحقوق العمال.





وتابع: مايكروسوفت علقت على هذه الانتقادات وقالت إن النظام ليس أداة مراقبة العمل ولكن يساعد الشركات على تجنب جدولة اجتماعات غير مثالية.





وتتسبب التأثيرات العاطفية العديدة للتوتر وقد تجعلك تشعر وكأنك تعاني من تقلبات مزاجية، التي تؤثر على حياتك بشكل سلبي، لذلك يجب عليك التعامل بشكل صحيح معها.





وأشار موقع healthline، إلي دراسة في عام 2014 فحصت دور اختبارات الإجهاد على علم وظائف الأعضاء ، والمزاج ، والإدراك، وأظهرت الدراسة أن الضغوطات الاجتماعية والجسدية يمكن أن يكون لها تأثير كبير على العاطفة والمزاج.





ومع وجود العديد من علامات التوتر العاطفية الأخرى، من السهل أن نرى مدى تأثير الضغط على مزاجك العام، اضافة إلى وجود العديد من الطرق لتحسين حالتك المزاجية ، مثل:





الحد من التوتر

تتمتع بالطبيعة

الاحتفال مع الأصدقاء

تقنيات الذهن





ويجب عليك التواصل مع أخصائي صحة نفسية عند عدم الشعور بتحسن أو راحة، نتيجة خطورة القلق والتوتر على الحالة الصحية لك.





ويذكر أن اضطراب ثنائي القطب هو مرض عقلي يتميز بتحولات شديدة في المزاج ويمكن أن تشمل الأعراض مزاجًا مرتفعًا للغاية يسمى الهوس يمكن أن تشمل أيضًا نوبات من الاكتئاب، ويُعرف الاضطراب ثنائي القطب أيضًا باسم الاكتئاب الهوسي.

ووفقا لموقع healthline ، قد يعاني الأشخاص المصابون باضطراب ثنائي القطب من صعوبة في إدارة مهام الحياة اليومية في المدرسة أو العمل ، أو الحفاظ على العلاقات ولا يوجد علاج ولكن هناك العديد من خيارات العلاج المتاحة.

الاضطراب ثنائي القطب ليس اضطرابًا نادرًا في الدماغ، وفي الواقع تم تشخيص 2.8 في المائة من البالغين الأمريكيين أو حوالي 5 ملايين شخص به في متوسط ​​العمر الذي يبدأ فيه الأشخاص المصابون باضطراب ثنائي القطب في إظهار الأعراض هو 25 عامًا .



