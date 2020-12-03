بدء تركيب 4560 قطعة موفرة للمياه بالمساجد والكنائس

أكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقليوبية أنه تم البدء فى تركيب 4560 قطعة موفرة للمياه بالمساجد والكنائس.





وقال مجاهد ان ذلك يأتى أنه فى إطار إجراءات الحكومة لترشيد استهلاك المياه فى المحافظات وتنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية لتنفيذ استراتيجية دائمة لترشيد استهلاك المياه وبالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وتنفيذا للبروتوكول المبرم مع وزارة التنمية المحلية لتركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه بالمساجد الأهلية والكنائس.





وأضاف أنه جارى عمليات الحصر والتركيب بالمساجد الأهلية والكنائس بمناطق المحافظة المختلفة وتحديد مسئول للصيانة الدورية للقطع الموفرة لضمان الحفاظ عليها من التلف أو السرقة مع الإلتزام بعمل الصيانة المطلوبة ، مشيرا إلى أن القطع الموفرة لاستهلاك المياه بدور العبادة ستخفض استهلاك المياه حوالى 50% من الاستهلاك فى المساجد الأهلية والكنائس.





واضاف أنه تم تشكيل فريق عمل من الشركة لمتابعة عمليات التركيب وحل أى مشكلات تعوق التنفيذ مؤكدا أن تنفيذ استراتيجية ترشيد المياه واستغلالها بالشكل الأمثل يحافظ على موارد الدولة وتوفير تكلفة استهلاك المياه.





من ناحية اخرى قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بمتابعة سير الأعمال الجارية في إعادة إنشاء وتطوير ورفع كفاءة ميدان وابور الثلج بمدينة بنها واعادة تنظيم المنطقة بصورة حضارية تليق بأبناء المدينة وخلق أماكن انتظار للسيارات.





وقال المحافظ أن اعمال التطوير تشمل رصف ودهانات بلدورات وتركيب بلاط إنترلوك وتركيب بالوعات شفط الأمطار بالإضافة إلى وضع صناديق للقمامة، وذلك لتخفيف حدة الزحام داخل المدينة ولتحقيق السيولة المرورية المطلوبة ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.





واشار إلى أن الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال العام المالي الجاري تم من خلالها عمل إجراءات الطرح والترسية لإنشاء وتطوير عدد أربع ميادين بالمحافظة، وهم ميدان المحطة وميدان وابور الثلج وميدان فريد ندا بمدينة بنها وميدان العاشر من رمضان بقليوب بتكلفة تصل إلى 104 ألف جنيه.





ووجه المحافظ رئيس مدينة بنها بالتنسيق مع الشركة المنفذة بسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير وتسليمه طبقا للموعد المحدد.





ومن الجدير بالذكر أن محافظ القليوبية على مدار الشهور الماضية قد أشرف على العديد من الحملات لرفع الإشغالات من تلك المنطقة حيث تم رفع الباعة الجائلين منها بعد تواجدهم لعدة سنوات، وتبعها القيام بأعمال تشجير للميدان ليكون متنفسا للمواطنين بالمنطقة.