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رياضة

عبد الملك: لاعبو الزمالك تأثروا بالتغييرات الإدارية

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 01:38 ص
أحمد عيد عبدالملك
أحمد عيد عبدالملك
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حسام الحارتي


أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك السابق ان لاعبي الفريق الأبيض قدموا مباريات فى دوري أبطال أفريقيا وخاصة نهائي أفريقيا أمام الأهلي.


وقال عبدالملك فى برنامجه "البريمو" المذاع على قناة " ten": "الزمالك يعاني لمدة ثلاث شهور على المستوي الإداري وبالطبع هذا أثر بشكل كبير على الفريق سواء فى أفريقيا او أمام الجيش بكأس مصر".


وأضاف: "الزمالك عاني من غيابات بالجملة أمام الجيش إلى جانب النفسية بسبب خسارة دوري أبطال أفريقيا واللاعبين بشكل كبير تأثروا بالتغييرات الإدارية".


وفي سياق سابق تعقد لجنة الكرة بنادي الزمالك جلسة مع التونسي فرجاني ساسي خلال الأسبوع المقبل .


يأتي هذا من أجل حسم ملف التجديد للاعب خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن تعاقد اللاعب مع الفريق الأبيض ينتهي بنهاية الموسم الجديد.

ويرغب مسؤولو لجنة الكرة في الحصول على توقيع اللاعب على عقود التجديد للفريق الأبيض خلال الجلسة المقبلة، من أجل الحفاظ على استمرار ساسي مع الفريق لفترة جديدة خاصة وأنه من العناصر الأساسية بالفريق.

جدير بالذكر أن الزمالك يسعى لحسم ملف تجديد عدد من نجومه خلال الفترة الحالية وقبل بدء مباريات الموسم الجديد.
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