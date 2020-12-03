مهرجان القاهرة.. 10 لقطات لن تشاهدها على الشاشة بحفل الافتتاح

شهد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عددًا من اللقطات و"التقاليع" الغريبة ضمن فعاليات حفل افتتاح المهرجان الذى انتهى في دورته الـ 42 ليلة أمس، الأربعاء.





نرصد أبرز اللقطات التي شهدها المهرجان في حفل الافتتاح:





- الكابلز

سيطر على حفل الافتتاح النجوم الكابلز منهم أحمد حلمى ومنى زكى، وأحمد السقا وزوجته مها الصغير، ومحمد فراج وخطيبته بسنت شوقى، وأحمد فهمى وزوجته هنا الزاهد، وكريم فهمى وزوجته، ومحمد الشرنوبى وزوجته راندا رياض.





- الأسود

كما سيطر اللون الأسود على معظم إطلالات المهرجان خاصة من المهرجان ولعل من أبرز هؤلاء الفنانة ليلى علوى ومنة شلبى ومادلين طبر وعبير صبرى وايمان العاصى وياسمين صبرى.





- قبلات

شهد المهرجان وتحديدا السجادة الحمراء قبلات النجوم والتى أشعلت المهرجان ولعل من أبرزها أحمد الفيشاوى وزوجته، ومحمد فراج وخطيبته.





- غيابات

على الرغم من غياب الفنانة رانيا يوسف عن المهرجان إلا أن هذا الموقف كان سببا فى طرح العديد من علامات الاستفهام حول سر غيابها، حيث كان ينتظر جمهورها الإطلالة الخاصة بها، كما غاب عن المهرجان الفنان عادل إمام حيث توقع البعض حضوره المهرجان من أجل حضور تكريم رفيق دربه المؤلف وحيد حامد.





- رقصات

حرص الفنان أحمد السقا على الرقص مع تامر حسنى، والفنان أحمد حلمى على أنغام أغنية "السينما فيلم" والتى قدمها فى الافتتاح تامر حسنى، كما حرصت الفنانة لبلبة على تقديم رقصة من خلال رفع الجاكت الخاص بها، وقامت بطيه أكثر من مرة فى الهواء.





- إطلالات غريبة

ظهر عدد من الفنانين بإطلالة غريبة لفتت الأنظار إليهم، ولعل من أبرز هؤلاء النجوم دينا، ونرمين الفقى، وآسر ياسين الذي دخل المهرجان بالموتوسيكل الخاص بشخصية "الشايب"، وهانى عادل، ومادلين طبر.

- الكمامات

حرص عدد من النجوم على ارتداء الكمامات الخاصة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرص بعض من النجوم على ظهورهم بكمامات مختلفة من حيث الشكل ولعل من أبرزهم الفنانة لبلبة والتى ظهرت مرتدية كمامة ذهبية، بينما تعثر الفنان شريف منير فى ارتداء كمامته.

- صلح السقا وتامر

تم الصلح بين تامر حسنى وأحمد السقا على يد الفنان أشرف عبد الباقى، وذلك بعد أزمتهما السابقة بسبب أفيش فيلم "الفلوس".





- بكاء وفرحة

بكى عدد من النجوم أثناء لحظة تكريم المبدع المؤلف وحيد حامد ولعل من هؤلاء يسرا ولبلبة ونيللى كريم ومنة شلبى وفى المقابل هناك افراح بعد تكريم الفنانة منى زكى.





- بودى جارد