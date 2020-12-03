اتحاد الكرة يختتم موسم الكرة النسائية بجوائز حفل الأفضل ..صور

أقام الاتحاد المصري لكرة القدم حفل توزيع جوائز الأفضل في دوري كرة القدم النسائية للموسم الكروي المنقضي 2019 /2020، بحضور وإشراف الدكتورة سحر عبد الحق، عضو اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد، والمشرف على الكرة النسائية، كما حضر الحفل وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد، والدكتور محمود سعد، المدير الفني للاتحاد، وعبد اللطيف إمام، رئيس لجنة تطوير الكرة النسائية، وعدد من رموز لعبة كرة القدم النسائية.





وتم تسليم درع بطولة الدوري لنادي وادي دجلة بطل الدوري، وتم تكريم فريق كفر سعد صاحب المركز الثاني وفريق الطيران صاحب المركز الثالث.





وتم منح كأس اللعب النظيف لنادي المعادي واليخت وكأس الروح الرياضية لنادي الطيران، كما تم تكريم الأندية الخمسة الصاعدة للدوري الممتاز موسم 2020 /2021 وهي مركز شباب البرجاية بالمنيا ونادي الهرم ومركز شباب القلعة ومركز شباب أجا ونادي دلفي، كما قام اتحاد الكرة بدعم الأندية الخمسة ماليا استعدادا للموسم القادم .





وقامت سحر عبد الحق، بتكريم وجيه احمد والدكتور عزب حجاج المسئولين عن لجنة الحكام.





وتم منح جائزة أفضل لاعبة لإنجي عطية ومهيرة علي، وجائزة أفضل حارسة مرمي لفرح سمير، وجائزة أفضل لاعبة صاعدة لندى خالد وجائزة هداف الدوري لنادين غازي.





وكشف اتحاد الكرة، عن شعار دورى الكرة النسائية الموسم المقبل عبر مقطع فيديو خلال حفل الأفضل فى الموسم المنقضى.





وكرم اتحاد الكرة الراحل محمد حلمي المسئول عن ملف الكرة النسائية، وذلك على هامش خلال حفل توزيع جوائز "الأفضل" في دوري كرة القدم النسائية الذى يجرى بأحد فنادق القاهرة.





ونشر الموقع الرسمى للاتحاد المصري لكرة القدم أمس، الأربعاء، صورًا من استعدادات حفل توزيع جوائز الأفضل في دوري كرة القدم النسائية، للموسم الكروي 2020/2019 بعد موسم طويل وشاق توقف لفترة كبيرة بعد انتشار جائحة كورونا في البلاد.





وأقيم الحفل بحضور الدكتورة سحر عبدالحق المشرف العام على الكرة النسائية وعضو مجلس إدارة الاتحاد في أحد فنادق القاهرة ولأول مرة يتم اقامة حفل أوسكار للكرة النسائية لتكون أول جائزة رسمية من نوعها.









وتم خلال حفل أوسكار اليوم تتويج فريق وادي دجلة بالدوري العام بعد فوزه باللقب الحادي عشر في تاريخه، إضافةً إلى تكريم صاحبي المركز الثاني والثالث، فريقي كفر سعد والطيران.









بالإضافة إلى تكريم الأندية الخمسة الصاعدة من دوري الدرجة الثانية الى الدوري الممتاز للموسم الكروي 2021/2020 بجانب تكريم مراقبات المباريات والمُحكمات.









يذكر أن منتخب مصر للكرة النسائية اختتم معسكره المفتوح ضمن استعدادات المنتخبين الأول للسيدات ومنتخب الآنسات تحت 20 سنة لتصفيات الامم الافريقية وكأس العالم .









وأقيم المران الأخير في حضور الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية حيث حرصت علي متابعة آخر استعدادات المنتخب الوطني كما حضر المران الدكتور عبد اللطيف أمام رئيس لجنة تطوير الكرة النسائية بالاتحاد .





ومن المقرر أن يدخل المنتخب الوطني معسكر مفتوح يوم 5 ديسمبر يستمر حتي يوم 9 ديسمبر وتقرر إقامة مباراة ودية بين المنتخب الأول ومنتخب الآنسات في اليوم الأخير للمعسكر .





واجتمعت سحر عبد الحق مع أولياء أمور اللاعبات وتحدثت عن سعادتها بالتزام اللاعبات بحضور التدريبات في المواعيد المحددة، وقالت إن هناك مسئولية كبيرة ملقاة على عاتق الجهاز الفني من أجل رفع المستوى وطالبتهم بضرورة التكاتف خلف المنتخب وأن الفترة المقبلة ستشهد شكلا جديدا وصورة جيدة للكرة النسائية وأنها تسعي لمشاركة الأندية الشعبية في دوري الكرة النسائية خاصة بعد اشتراك الجونة والبنك الأهلي وفي الطريق أندية أخرى كبيرة مما يساهم في نشر اللعبة وتسويق الدوري ووجود عائد مادي قوي .





وأثنى أحمد رمضان علي مستوى اللاعبات وقال إن هناك ارتفاعا في المستوي وأن درجة استيعاب اللاعبات للتدريبات مرتفعة بشكل ملحوظ ووجه الشكر لأولياء الأمور علي تعاونهم .





كما تحدث عن البرنامج التدريبي الموضوع للمنتخب حتي 31 ديسمبر 2021 وذلك بهدف الاستعداد لتصفيات كأس العالم وكأس الأمم الأفريقية وأن أمامه وقت كافٍ لتطوير الأداء ورفع المستوي حتي يرتقي للمستوي الدولي ومواجهة المنتخبات الأفريقية .