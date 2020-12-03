5 نصائح هامة للحصول على قيادة آمنة

يقابل قائدو السيارات، العديد من المشكلات أثناء السير قد تنتج عنها حوادث بالغة الخطورة، والسبب في ذلك ربما تكون أخطاء مفاجئة أو تجاهل أمور ضرورية لابد من الالتزام بها.





وفي سياق ذلك، يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، أهم النصائح للحصول على قيادة آمنة في السطور التالية..





1- سرعات الطريق

تعد السرعة الزائدة واحدةً من أشهر حوادث السير، فمن الضروري الالتزام بالسرعات المرورية المقررة، واتخاذ الحارة المرورية الخاصة بك خطا لك، وذلك لتفادي الوقوع في مشكلات كثير ناتجة عن ذلك الأمر قد تعرضك الى الخطر أنت ومن معك.





2- مطبات الطريق

كثيرا يتعرض قائدو السيارات إلى مطبات اصطناعية مفاجئة، وفي هذه الحالة من اللازم الإبقاء على هدوئك بقدر المستطاع، والقبض جيدا على مقود الحركة، وذلك لتجنب مشكلات انحراف السيارة، ومن الأفضل اتباع اللوحات الإرشادية على الطريق، والتي تنذر بوجود أحد هذه المطبات قبل الوقوع بها.





3- مشكلات النعاس

في كثير من الأحوال يتعرض قائدو السيارات إلى حالة من الإجهاد الناتجة عن أمور كثيرة، مثل السفر أو العمل لفترات كبيرة أو عدم أخذ قسط كافٍ من الراحة، ولكن تعد هذه المشكلة من أخطر أمور القيادة، فقد ينتج عنها حادث تصادم خطير، وربما حادث دهس أحد المارة من المشاة، فلابد من الانتباه جيدا واليقظة المستمرة.





4- العقاقير الطبية

ربما يتناول البعض عقاقير طبية تسبب ارتخاء الأعصاب، أو مشكلات الاضطرابات والتشويش، وينتج عن ذلك أمور في غاية الخطورة على الطريق، فمن الأفضل الاستعانة بالطبيب الصيدلي قبل تناول هذه العقاقير والانطلاق الى رحلتك.





5- اصطحاب الأطفال

إذا كنت بصحبة أطفال عائلتك، فلابد من وضع قوانين خاصة على الطريق، وهي الالتزام بالمقاعد وعدم إصدار تحركات عشوائية، ولكي تتغلب على هذا الموقف فمن الممكن تشغيل أحد المقاطع الكرتونية على الهاتف.