أحمد العطار: استضافة مصر لكأس العالم لليد حدث كبير جدا ..فيديو

قال أحمد العطار، نجم نادي الزمالك، ومنتخب مصر السابق لكرة اليد، إن مصر توجه رسالة للعالم أجمع، بقدرتها على استضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، رغم كل الظروف التي يعيشها العالم من جائحة فيروس كورونا المستجد -كوفيد 19-.





وأضاف العطار، خلال لقائه بالإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الأجواء في مصر ستساعد على حضور الجماهير لبطولة كأس العالم لكرة اليد ونجاح البطولة، مشيرًا إلى أن استضافة مصر للبطولة حدث كبير جدًا.





وتابع أن فرص مصر في المجموعة الثامنة بكأس العالم جيدة للغاية، والمنتخب الوطني قادر على التأهل من هذه المجموعة، موضحًا أن الجماهير المصرية سيكون لها دور كبير في هذه البطولة لتحقيق مراكز متقدمة، بينما المنتخب يمتلك أسلحة قوية مثل أحمد الأحمر وعلي زين ويحيى الدرع وإسلام حسن ومحمد ممدوح هاشم وغيرهم من اللاعبين المميزين، فضلًا عن مستوى الأعمار متفاوت وهو ما سيعود بالنفع على المنتخب.





وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض الخطة الوقائية التي سيتم تطبيقها خلال استضافة مصر لفعاليات بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال، المقرّر انعقادها في مصر خلال الفترة من 13 – 31 يناير 2021، وذلك بحضور الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.





وتناولت الدكتورة هالة زايد آليات التعامل مع حالات الاشتباه، حيث سيتم تفعيل غرفة الأزمات الوقائية للعمل 24 ساعة يوميًا لتلقي البلاغات أولًا بأول من المحافظات المستضيفة للبطولة، كما سيجري تخصيص فريق استجابة سريع في أماكن انعقاد الحدث للتعامل الفوري مع حالات الاشتباه ومتابعة المخالطين للحالات الإيجابية، مع التأكد من توافر غرف العزل المناسبة بفنادق الإقامة وفي صالات التدريب والمباريات وتطبيق كافة إجراءات مكافحة العدوى عليها.





وفي السياق ذاته، لفتت الوزيرة إلى أنه سيتم تفعيل نظام الترصد الإلكتروني للأعراض لتفعيل الإجراءات الاحترازية فوريًا، وعند ظهور أعراض مرضية بسيطة على أحد المشاركين يتم تقييم الحالة طبيا ويتم عمل مسحة لإجراء اختبار PCR ويعزل المصاب في غرفته بالفندق أو بغرفة العزل المخصصة لذلك، وسيتم إخطار وزارة الصحة والسكان للتنسيق بشأن عزل الحالة في الأماكن المخصصة لذلك، مع متابعة المخالطين للمصاب.





وفي ختام الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من وزراء: الشباب والرياضة، والصحة، والسياحة، والنقل، وممثلين للاتحاد الدولي لكرة اليد؛ لبحث تفاصيل مقترحات مشاركة الجماهير، وضوابط تلك المشاركة، وكذا التفاصيل الخاصة بفنادق الإقامة والتنقلات لجماهير الفرق المُشاركة.