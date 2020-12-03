أحمد العطار: استضافة مصر لكأس العالم لليد حدث كبير جدا ..فيديو

قال أحمد العطار، نجم نادي الزمالك، ومنتخب مصر السابق لكرة اليد، إن مصر توجه رسالة للعالم أجمع، بقدرتها على استضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، رغم كل الظروف التي يعيشها العالم من جائحة فيروس كورونا المستجد -كوفيد 19-.
وأضاف العطار، خلال لقائه بالإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الأجواء في مصر ستساعد على حضور الجماهير لبطولة كأس العالم لكرة اليد ونجاح البطولة، مشيرًا إلى أن استضافة مصر للبطولة حدث كبير جدًا.
وتابع أن فرص مصر في المجموعة الثامنة بكأس العالم جيدة للغاية، والمنتخب الوطني قادر على التأهل من هذه المجموعة، موضحًا أن الجماهير المصرية سيكون لها دور كبير في هذه البطولة لتحقيق مراكز متقدمة، بينما المنتخب يمتلك أسلحة قوية مثل أحمد الأحمر وعلي زين ويحيى الدرع وإسلام حسن ومحمد ممدوح هاشم وغيرهم من اللاعبين المميزين، فضلًا عن مستوى الأعمار متفاوت وهو ما سيعود بالنفع على المنتخب.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض الخطة الوقائية التي سيتم تطبيقها خلال استضافة مصر لفعاليات بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال، المقرّر انعقادها في مصر خلال الفترة من 13 – 31 يناير 2021، وذلك بحضور الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.