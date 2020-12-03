المجتمعات العمرانية بمثلث ماسبيرو تعلن موعد تسليم الوحدات لأهالي المنطقة

وتابع "الناس كانت بتيجي وكانت قلقانة في بداية المشروع، ولكن لما الشغل ظهر على الأرض بدأوا يطمنوا"، مشددا على أن مع نهاية 2021 ستكون وحدات الإسكان البديل جاهزة على الاستلام.

وأكد أن "الدولة كانت حريصة على عودة الأسر إلى أماكنها مرة أخرى"، مشيرا إلى أن الهيئة تعطي الأسر قيمة إجبارية للبقاء في سكن خارجي حتى الانتهاء من تطوير المنطقة والعودة لها مرة أخرى.

وأكد أن "الدولة كانت حريصة على عودة الأسر إلى أماكنها مرة أخرى"، مشيرا إلى أن الهيئة تعطي الأسر قيمة إجبارية للبقاء في سكن خارجي حتى الانتهاء من تطوير المنطقة والعودة لها مرة أخرى.

وأضاف "سليم"، خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن المحافظة حددت مبلغ التعويض الخاص بكل أسرة، ويتم اعتبار هذا المبلغ كمقدم للوحدة، وعليه يتم جدولة باقي مبلغ الوحدة على أقساط، معقبا "المنطقة ستكون منطقة استثمارية رائعة بعد تطويرها".

وأضاف "سليم"، خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن المحافظة حددت مبلغ التعويض الخاص بكل أسرة، ويتم اعتبار هذا المبلغ كمقدم للوحدة، وعليه يتم جدولة باقي مبلغ الوحدة على أقساط، معقبا "المنطقة ستكون منطقة استثمارية رائعة بعد تطويرها".

قال نسيم سليم، مدير مشروع مثلث ماسبيرو بهيئة المجتمعات العمرانية، إن كل مالك عقار في منطقة مثلث ماسبيرو يحصل على مبلغ مالي عبارة عن تعويض على أساس المساحة التي كان يمتلكها، وعليه يتم اعتبار التعويض كمقدم للوحدة، ويتم تقسيط سعر الوحدة على أقساط، مشيرًا إلى أن سعر الوحدة عبارة عن سعر التكلفة فقط.

قال نسيم سليم، مدير مشروع مثلث ماسبيرو بهيئة المجتمعات العمرانية، إن كل مالك عقار في منطقة مثلث ماسبيرو يحصل على مبلغ مالي عبارة عن تعويض على أساس المساحة التي كان يمتلكها، وعليه يتم اعتبار التعويض كمقدم للوحدة، ويتم تقسيط سعر الوحدة على أقساط، مشيرًا إلى أن سعر الوحدة عبارة عن سعر التكلفة فقط.





كما نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن بيع منطقة مثلث ماسبيرو لصالح مستثمر أجنبي.





وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع منطقة مثلث ماسبيرو لصالح أي من المستثمرين الأجانب، مُوضحةً أن الدولة تعكف حاليًا على تنفيذ مشروع لتطوير منطقة ماسبيرو بهدف تعظيم القيمة المضافة لهذه المنطقة، وذلك عن طريق القضاء على العشوائيات فيها، وإضافة عناصر جذب للتجارة والسياحة إليها، مُشيرةً إلى أنه سيتم إعادة تسكين الأهالي الذين اختاروا العودة للمنطقة ورفضوا التعويض المادي أو الانتقال إلى مدن جديدة، حيث تقرر تخصيص جزء من الأبراج السكنية بالمنطقة لهم، وذلك حرصًا على توفير مسكن آمن ومتميز للمواطنين الذين كانوا يعيشون بهذه المنطقة.





وفي سياق متصل، يتضمن مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، أنشطة سكنية وإدارية وفنادق لتكون منطقة جذب سياحي وتجاري في قلب القاهرة، حيث يتم حاليًا بناء 4 آلاف وحدة سكنية بعدد أدوار يصل إلى 12 دورًا للعمارة الواحدة، وذلك لعودة سكان المنطقة إلى منطقة مثلث ماسبيرو مرة أخرى، بينما سيكون وسط المشروع عبارة عن منطقة ترفيهية.



