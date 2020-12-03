الفقي: الرئيس السيسي وظف بذكاء شديد رئاسته للاتحاد الأفريقي لصالح مصر

قال مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، إن إرسال مصر لشحنات غذائية إلى جنوب السودان يدل على علاقات الأخوة بين البلدين، معقبا "جنوب السودان ليس له دور واضح في قضية سد النهضة حاليا، ولكن سيكون له دور في المستقبل".





وأكد "الفقي"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن مصر تحافظ على علاقتها القوية مع جنوب السودان، مشددا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وظف بذكاء شديد رئاسته للاتحاد الأفريقي لصالح مصر.





وأضاف أن جنوب السودان رفض المشاركة في جامعة الدول العربية، "دولة لا تحب الصداع العربي"، مشددا على أن جنوب السودان أكثر ثراء وتعد بمثابة مفتاح العرب إلى أفريقيا.







وأوضح أن جنوب السودان له علاقات قوية مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن انفصال جنوب السودان كان صدمة بالنسبة للسودان، قائلًا: «عمر البشير سبب الانفصال، وهذا الانفصال أثبت سوء تعامله في الحكم».



