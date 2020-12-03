حطمت الرقم القياسي.. حكاية طفلة ولدت من جنين عمره 27 عامًا

عندما ولدت مولي جيبسون في أكتوبر من هذا العام ، كانت قد مرت 27 عامًا، حيث تم تجميد جنينها في أكتوبر 1992، وبقي على هذا النحو حتى فبراير 2020، عندما تبنتها تينا وبن جيبسون من تينيسي.





يُعتقد أن مولي سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا لأطول جنين تم تجميده أدى إلى ولادة، محطمة بذلك الرقم القياسي الذي حققته أختها الكبرى إيما.





قالت جيبسون: "لقد تجاوزنا القمر.. ما زلت أشعر بالاختناق.. لو سألتني قبل خمس سنوات إذا لم يكن لدي فتاة واحدة فقط، بل اثنتان، لكنت سأقول إنك مجنون".





عانت الأسرة من العقم لما يقرب من خمس سنوات قبل أن يرى والدا جيبسون قصة حول تبني الأجنة في محطة إخبارية محلية.





وقالت جيبسون، 29 سنة، "هذا هو السبب الوحيد الذي يجعلنا نشارك قصتنا.. إذا لم يطلع والداي على هذا في الأخبار ، فلن نكون هنا". "أشعر أن الأمر يجب أن يكتمل."





السيدة جيبسون، مدرسة ابتدائية وزوجها، محلل أمن إلكتروني يبلغ من العمر 36 عامًا، على صلة بالمركز الوطني للتبرع بالأجنة (NEDC)، وهي مؤسسة مسيحية غير ربحية في نوكسفيل تخزن الأجنة المجمدة التي قرر مرضى الإخصاب في المختبر عدم لاستخدامها واختيار التبرع بدلًا من ذلك.





يمكن لعائلات مثل Gibsons بعد ذلك تبني أحد الأجنة غير المستخدمة وتلد طفلًا غير مرتبط بها وراثيًا.. هناك ما يقدر بمليون أجنة بشرية مجمدة مخزنة في الولايات المتحدة في الوقت الحالي ، وفقًا لمركز القيادة الأوروبية الجديد.





قال مارك ميلينجر ، مدير التسويق والتطوير في NEDC ، إن تجربة العقم شائعة بين العائلات التي تسعى للتبرع بالأجنة.





وأضاف: "يمكنني القول إن 95٪ على الأرجح قد عانوا من نوع من العقم". "نشعر بالفخر والامتياز للقيام بهذا العمل" ، ونساعد هؤلاء الأزواج على تنمية عائلاتهم.





بعد التبني الأول للجنين، أنجبت السيدة جيبسون إيما في عام 2017، مبادلة ليالي الأرق بالصلاة للأطفال مع ليالي الأمومة الطوال. وقالت "إنه أفضل نوع من التعب وهو أفضل نوع منه".





منذ تأسيسه قبل 17 عامًا ، قام NEDC بتسهيل أكثر من 1000 عملية تبني وولادة للأجنة ، ويقوم الآن بإجراء حوالي 200 عملية نقل كل عام. على غرار عملية التبني التقليدية ، يمكن للأزواج أن يقرروا ما إذا كانوا يرغبون في تبني جنين "مغلق" أو "مفتوح" - مما يسمح ببعض أشكال الاتصال مع عائلة المتبرع.





قال ميلينجر إن هذا الاتصال يتراوح بين رسالتي بريد إلكتروني كل عام لعلاقة شبيهة بابن العم.





يتم تقديم 200-300 ملف تعريف للأزواج، كاملة مع التاريخ الديموغرافي لعائلة المتبرع. أراد جيبسون طفلًا لفترة طويلة ، وكانت الخيارات هائلة.





قالت جيبسون: "لم نهتم بشكل هذا الطفل ، ومن أين أتى". طلبت النصيحة من NEDC حيث قال لها موظف أن تختار شيئًا "سخيفًا" وتذهب من هناك.





وقالت: "أنا وزوجي أشخاص أصغر حجمًا ، ولذا فقد قمنا بتضييقه من خلال الطول والوزن وبحثنا عن شيء مشابه لنا.





أبناء جيبسون ، مولي وإيما ، أشقاء وراثيين. تم التبرع بالجنينين وتجميدهما معًا في عام 1992 ، عندما كانت تينا جيبسون تبلغ من العمر حوالي عام. وفقًا لـ NEDC ، كان جنين Emma البالغ من العمر 24 عامًا هو الأقدم في التاريخ الذي ولد، حتى جاءت مولي هذا العام.





قالت جيبسون إن إيما تحب أختها الصغيرة الجديدة. "تعرفها على أي شخص يعتبرها" أختي الصغيرة مولي "." وقد أحببت السيدة جيبسون رؤية أوجه التشابه بين فتياتها، بما في ذلك التجاعيد الصغيرة بين الحاجبين عندما يكونا غاضبين أو منزعجين.





وفقًا لـ NEDC ، فإن العمر الافتراضي للأجنة المجمدة لا نهائي. ومع ذلك ، فإن الإطار الزمني محدود بسبب عصر التكنولوجيا - أول طفل يولد من جنين تم تجميده بعد ولادة أطفال الأنابيب في أستراليا عام 1984.



