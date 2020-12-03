ضبط 140 طن نخالة و50 طن أقماح فاسدة بالبحيرة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت تلك الحملات عن ضبط (140 طن نخالة ناعمة وخشنة - دقيق فاخر معبأ داخل شكائر بها نقص فى الأوزان – 50 طن أقماح مستوردة غير صالحة للاستهلاك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية متحجرة - وتُشكل خطرًا على الصحة العامة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مطحن) بمحافظة البحيرة.





وكان ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.





