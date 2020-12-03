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حوادث

ضبط 140 طن نخالة و50 طن أقماح فاسدة بالبحيرة

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 06:01 ص
دقيق فاسد
دقيق فاسد
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (140 طن نخالة ناعمة وخشنة - دقيق فاخر معبأ داخل شكائر بها نقص فى الأوزان – 50 طن أقماح مستوردة غير صالحة للاستهلاك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية متحجرة - وتُشكل خطرًا على الصحة العامة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مطحن) بمحافظة البحيرة.

وكان ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وعلى جانب آخر، قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع الإدارة العامة للمرور، ومختلف مديريات الأمن، بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوجيه حملات مكثفة على الطرق والمحاور الرئيسية بنطاق عدد من مديريات الأمن للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة.

وأسفرت جهود تلك الحملات على مستوى محافظات (القاهرة – جنوب سيناء – مطروح - أسيوط – البحيرة – الفيوم – الأقصر – الإسماعيلية – سوهاج – المنيا – بنى سويف – بورسعيد – قنا – القليوبية - الشرقية) عن فحص (624) حالة بين السائقين .. تبين إيجابية (63) حالة منهم.
  
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها فى مجال مكافحة المخدرات.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة الوزارة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها خاصةً تعاطى المواد المخدرة بين سائقى المركبات ، وذلك من خلال حملات مرورية مُكبرة على مستوى الجمهورية  للكشف عليهم والتحقق من سلامتهم حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

وعلى جانب آخر واصلت أجهزة الوزارة جهودها لاتخاذ  كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها خاصةً تعاطى المواد المخدرة بين سائقى أتوبيسات المدارس ، وذلك من خلال حملات مرورية مُكبرة على مستوى الجمهورية  للكشف عليهم والتحقق من سلامتهم حفاظًا على أرواح طلبة المدارس.

وتم تشكيل العديد من اللجان بمختلف مديريات الأمن بالتعاون مع الجهات المعنية.. للمرور على المدارس والقيام بفحص للسائقين للتأكد من خلوهم من تعاطى المواد المخدرة وفحص المركبات ومدى توافر شروط الأمن والمتانة المنصوص عليها فى قانون المرور .. كما اضطلعت اللجان بعقد لقاءات مع السائقين والمشرفين لتوعيتهم بخطورة تعاطى المواد المخدرة.

وأسفرت نتائج تلك الحملات على مستوى محافظات ( القاهرة – الإسكندرية – الإسماعيلية – بنى سويف – السويس – سوهاج – دمياط – كفر الشيخ – المنوفية – الفيوم – الجيزة – القليوبية – البحيرة – قنا – البحر الأحمر – الدقهلية ) باستهداف (26) مدرسة بإجمالى فحص (550 حالة ) تبين إيجابية ( 9 حالات) من السائقين لتعاطيهم مواد مخدرة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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