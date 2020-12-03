التعاون الخليجي: المبادرة العربية لحل الدولتين لا تزال مطروحة

أعلن مجلس التعاون الخليجي، أن المبادرة العربية لحل الدولتين التي أطلقت عام 2002 لا تزال مطروحة على الطاولة.





وأشار الأمين العام للمجلس نايف فلاح مبارك الحجرف، في كلمته بمنتدى حوارات المتوسط ​​حول الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، إلى أنه "لن يكون هناك سلام وازدهار في المنطقة إذا لم نحل هذه المشكلة".





وذكر الحجرف أن حل الدولتين عادل للجانبين، مشددًا على أهمية تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، واحترام القانون الدولي وإنشاء آلية لحوار بناء بين الأطراف، للمساعدة في فك العقد.





وأوضح أن استقرار الشرق الأوسط يصب في مصلحة المجتمع الدولي وليس المنطقة فقط.





وفيما يتعلق بالاتفاقيات الموقعة بين الإمارات والبحرين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، أوضح الأمين العام أن هذا قرار سيادي، وأن هذه الدول لها كل الحق في التوقيع على هذا النوع من الاتفاقات، في ظل الاحترام الكامل.





وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إن أن القضية الفلسطينية عربية أساسية، وأن المملكة لم تتوان عن الدفاع عن القضية منذ عهد الملك عبدالعزيز.





وأرسل الوزير السعودي رسالة تضامنية، أمس الأربعاء، إلى اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.





وأضاف وزير الخارجية السعودي: "تعرب المملكة مجددا عن التزامها بدعم الخيار الاستراتيجي للسلام وفقا للقرارات والقوانين الدولية، وتؤكد أهمية كف الاحتلال الإسرائيلي عن بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية، وتدعم ما ورد في قرار مجلس الأمن 2334 الذي أكد أن إنشاء الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنات على الأراضي الفلسطينية يشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي، وعقبة أمام تحقيق السلام الدائم والشامل".



