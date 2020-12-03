مصر تطلب التعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح كورونا.. والكنيست الإسرائيلي يوافق على حل البرلمان.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مصر: تسجيل 421 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و28 وفاة

ماكرون يدعو إلى تشكيل حكومة جديدة في لبنان

الجبير: سياسات السعودية أثمرت تفوقًا بمؤشرات الأمن الدولية

السلطات الفرنسية تعلن الحل الرسمي لمنظمة مرتبطة بالإخوان

بايدن ينوي إطلاق مفاوضات جديدة مع إيران بشأن الاتفاق النووي





سلطت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم، الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.











وذكرت صحيفة "الأنباء" أن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 28 حالة وفاة و 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102949 حالة.









وقالت "الوطن" إن مجلس الوزراء المصري وافق على تفويض وزيري المالية والصحة للتعاقد مع التحالف العالمي للقاحات "جافى"، لتوفير 20 مليون جرعة من اللقاحات المخصصة لمواجهة فيروس كورونا.









ووجه المجلس بتوجيه المجموعة الطبية للبدء في التحرك للتجهيز والاتفاق مع شركات أخرى لتأمين عدد أكبر من اللقاحات، والعرض على مجلس الوزراء.









على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "القبس" بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا اللبنانيين إلى تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ الإصلاحات في البلاد للحصول على مساعدات دولية، مشيرًا إلى أنه سيعود إلى لبنان خلال شهر ديسمبر الجاري "للضغط على الطبقة السياسية" مشددا على أن فرنسا "لن تتخلى عن ضرورة القيام بالإصلاحات وعن التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت".









وقالت "الجريدة" إن وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية، عادل الجبير، أكد أن سياسات السعودية أثمرت تفوقا مشهودا في مؤشرات الأمن الدولية. وأضاف "يزيدنا هذا التقدم فخرًا واعتزازًا بقيادتنا ووطننا وبالساهرين على أمننا من جميع القطاعات".









وذكرت "الراي" أن الكنيست الإسرائيلي أعطى موافقة أولية على مشروع قانون لحل البرلمان، لكن التشريع لا يزال بحاجة لاجتياز ثلاث عمليات تصويت بالكنيست لم تتحدد بعد ليصبح قانونا، مما يتيح لنتنياهو وغانتس، وزير الدفاع، مزيدا من الوقت لمحاولة حل خلافاتهما بشأن الميزانية.









دوليًا، أفادت "الوطن" بأن مجلس الوزراء الفرنسي، قرر حلّ منظمة "التجمع المناهض للإسلاموفوبيا" بشكل رسمي، بتهم تتعلق ''بنشر الكراهية ومعادة قيم الجمهورية".







