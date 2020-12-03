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اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 3 ديسمبر 2020

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 08:30 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
ينشر "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الخميس 3 ديسمبر  2020، في سوق العبور لتجارة الجملة، خاصة مع طرح محاصيل العروة الجديدة.


والبداية مع الليمون البلدي الذي سجل سعرا يتراوح بين 2 و6 جنيهات للكيلو، فيما وصل كيلو الطماطم إلى 7.5 جنيه.


وبلغ سعر كيلو البطاطس 3 جنيهات، أما سعر البصل فقد وصل إلى 5 جنيهات، والكوسة بـ 7 جنيهات.


كما تراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 7 و11 جنيهًا، والفلفل الرومي البلدي من 3 إلى 7 جنيهات، وكيلو الفلفل الرومي الصوب بـ 4 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي تراوح بين 4 و5 جنيهات.


وسجل سعر كيلو الخيار البلدي 6 جنيهات، والخيار الصوب تراوح بين 3 و4 جنيهات، والملوخية من 2 إلى 3 جنيهات، والبامية بـ 22 جنيهًا.


وتراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بين 18 و24 جنيها، وسجل كيلو القلقاس سعرا يبدأ من 4 إلى 8 جنيهات، وبلغ سعر الثوم من 23 إلى 27 جنيها، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات، وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات، والبنجر 4 جنيهات والجزر بلغ 6 جنيهات للكيلو.


كما تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 1 إلى 2.50 جنيه، والباذنجان 6 جنيهات، والباذنجان الأبيض بسعر من 2 إلى 4 جنيهات.


أسعار الفاكهة اليوم الخميس
وتراوح سعر البرتقال البلدي من 5 إلى 9 جنيهات، والبرتقال السكري من 6 إلى 10 جنيهات، والبرتقال أبو سرة من 4 إلى 7 جنيهات، والجريب فروت بسعر 5 جنيهات، والعنب الرومى الأحمر يتراوح بين 3 و5 جنيهات، والبلح الزغلول من 3 إلى 6 جنيهات.


كما سجل سعر التفاح الأمريكي الجيد من 17 إلى 23 جنيها، والكنتالوب سجل 8 جنيهات، والبلح الرملى بـ 7 جنيهات، والبلح السيوى بـ 20 جنيها، بينما المانجو عويس بسعر 27 جنيها، والمانجو زبدية 12 جنيها، والمانجو الفص بسعر 20 جنيها، وسجل التين البرشومى سعر 9 جنيهات، والجوافة 7 جنيها، بينما الرمان سجل سعر 10 جنيهات.
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