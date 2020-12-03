غرفة الشرقية تطالب بمنع تداول وبيع الأدوية من خلال الإنترنت

طالبت الغرفة التجارية بمحافظة الشرقية برئاسة أسامة سلطان، الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الحاسمة لمنع الممارسات غير القانونية من قيام البعض ببيع وتداول الأدوية والمستحضرات الطبية عن طريق بعض مواقع شبكة الإنترنت من خلال بعض التطبيقات الإلكترونية.





وأكد أسامة سلطان، رئيس الغرفة، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن شعبة الصيدليات بالغرفة رصدت خلال الآونة الأخيرة قيام البعض بتلك الأعمال غير القانونية التى يجب منعها لخطورتها على صحة وسلامة المواطنين، إذ لا يجوز تداول وبيع الدواء إلا من خلال مؤسسات صيدلية مرخصة من وزارة الصحة لضمان خضوعها لعمليات تخزين وحفظ وتداول لإشراف ورقابة الدولة حفاظا على صحة وحياة المواطنين.





وقال سلطان إنه بالإضافة إلى خطورة ما عرضته الشعبه من إمكانية استخدام مثل تلك التطبيقات والمواقع الإلكترونية لترويج الأدوية المهربة أو المغشوشة أو منتهية الصلاحية أو غير المصرح لها بالتداول لما قد ينتج عنها من إدمان.







وأضاف أن الغرفة تؤيد الشعبة فيما ذهبت إليه من رفض واستنكار تلك المعاملات المخالفة للقانون، وتطالب الجهات المعنية باتخاذ إجراءات حاسمة لمنع تلك الممارسات غير القانونية.